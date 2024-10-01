BM, Lübnan'a Acil Yardım Kampanyası Başlattı - Son Dakika
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BM, Lübnan'a Acil Yardım Kampanyası Başlattı

BM ve Lübnan, insani ihtiyaçlar için 426 milyon dolarlık kampanya başlattı, 1 milyon kişiye yardım hedefleniyor.

01.10.2024 12:17
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Birleşmiş Milletler (BM) ve Lübnan hükümeti, ülkede hızla artan insani ihtiyaçları karşılamak için 426 milyon dolar tutarında acil yardım kampanyası başlattı.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Lübnan'da artan ihtiyaçlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "BM ve Lübnan'daki insani yardım ortaklarımız, ülkede hızla artan insani ihtiyaçları karşılamak için Lübnan hükümetiyle birlikte üç ay sürecek bir acil yardım kampanyası başlattı. Kampanya, 1 milyon kişiye insani yardım sağlamayı amaçlıyor. Uluslararası bağışçılardan 426 milyon dolar talep ediliyor." denildi.

İsrail'in saldırıları altında bulunan Lübnan'da son iki haftada benzeri görülmemiş bir can kaybı ve yerinden edilme dalgasının yaşandığı vurgulanan açıklamada, sadece bu süreçte binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 6 binden fazla kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Lübnanlı yetkililere göre, geçen yıl ekimden bu yana (son iki haftada hızla artan bir şekilde) krizden doğrudan etkilenen veya yerinden edilen tahmini 1 milyon kişi var." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Güncel, Lübnan, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM, Lübnan'a Acil Yardım Kampanyası Başlattı - Son Dakika

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