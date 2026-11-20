Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin (ISUBÜ), Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen panelde, BM'nin resmi müzakere alanı Mavi Alan'da Türkiye'yi temsil eden tek yükseköğretim kurumu olduğu bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dünya Yeşil Ekonomi Örgütü (WGEO) tarafından 18 Kasım'da Antalya'da düzenlenen "Doğayla Öğren, İklim İçin Harekete Geç: Yeşil Becerilere Giden Yol Olarak Orman Okulu" başlıklı panele ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, Pamukkale Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Koordinatörü Prof. Dr. Fatma Taşkın Ekici ve ISUBÜ Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasin Ünal konuşmacı olarak katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Çatal, üniversite olarak BM'nin resmi müzakere alanı Mavi Alan'da Türkiye'yi temsil eden tek yükseköğretim kurumu olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Panelde doğa temelli eğitim, yeşil beceriler ve iklim eylemi konularının ele alındığı kaydedildi.