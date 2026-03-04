BM: Orta Doğu'da Çatışmanın Yayılma Riski - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BM: Orta Doğu'da Çatışmanın Yayılma Riski

04.03.2026 23:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM, İran'dan Türk hava sahasına yönelen balistik mermiler ve ABD'nin saldırılarını endişeyle izliyor.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmat ve ABD'nin İran'a ait bir gemiyi batırdığını açıklamasıyla ilgili olarak Orta Doğu'da çatışmanın yayıldığını gördüklerini ve diplomasiye dönülmesi gerektiğini belirtti.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin soruları cevapladı.

AA muhabirinin, İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmat ve ABD'nin İran'a ait bir gemiyi batırdığını açıklamasıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Dujarric, "Bakın, biz de sizin gibi askeri söylemlerin ve faaliyetlerin arttığını, çatışmanın diğer bölgelere yayılma riski taşıdığını görüyoruz." ifadesini kullandı

Dujarric, ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan çatışmanın başından beri ilk kez Türk hava sahasına yönelik bir ihlalin olduğuna dikkati çekerek, "Bu ve her çatışmada olduğu gibi, açıkça söyleyelim, parmağı tetikte olan kişi Genel Sekreter değil. O diplomasiyi, müzakerelere dönüşü, uluslararası hukuka saygıyı ve yeterince ülkeyi bu yönde hareket etmeleri için ikna etmeyi savunmaya devam edecek." dedi.

AA muhabirinin, ABD'nin İran yönetimine karşı ülkedeki muhalif Kürtleri çatışmalara dahil etmeye çalıştığı yönündeki haberlerle ilgili sorusuna da Dujarric, "Bu haberleri gördük, diğer her ülke gibi, İran'ın birliğine saygı gösterilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz." şeklinde cevap verdi.

Dujarric, Genel Sekreter Antonio Guterres'in bölgesel istikrar adına çatışmanın hızlı bir şekilde sona ermesi ve diyaloğa dönülmesi için ilgili üye ülkelerin BM daimi temsilcileri ile diplomatik temaslarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusunda Türkiye'nin tepkisini ileterek, çatışmaların yayılmasına neden olacak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini belirtmişti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM: Orta Doğu'da Çatışmanın Yayılma Riski - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek
Harry Maguire’a hapis cezası Harry Maguire'a hapis cezası
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
İsviçre Türk Toplumu Zürih’te iftar sofrasında buluştu İsviçre Türk Toplumu Zürih'te iftar sofrasında buluştu

00:09
Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi
Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi
23:50
Yunanistan’a ait Patriot uçaksavar füze bataryası Kerpe Adası’na ulaştı
Yunanistan'a ait Patriot uçaksavar füze bataryası Kerpe Adası'na ulaştı
23:29
İsrail ordusundan İran’a yeni hava saldırısı Tahran’da patlamalar yaşanıyor
İsrail ordusundan İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da patlamalar yaşanıyor
22:24
Beyaz Saray’dan “Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak“ iddiasına yalanlama
Beyaz Saray'dan "Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak" iddiasına yalanlama
22:24
Tahran’da binlerce kişi sokaklara indi
Tahran'da binlerce kişi sokaklara indi
21:17
Erbil ve Bağdat’ta patlama sesleri duyuluyor ABD’den vatandaşlarına ’’Ülkeyi terk edin’’ uyarısı geldi
Erbil ve Bağdat'ta patlama sesleri duyuluyor! ABD'den vatandaşlarına ''Ülkeyi terk edin'' uyarısı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 00:43:32. #7.13#
SON DAKİKA: BM: Orta Doğu'da Çatışmanın Yayılma Riski - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.