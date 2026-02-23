BM: Pakistan'ın Hava Saldırısında 13 Sivil Ölüm - Son Dakika
Son Dakika Logo

BM: Pakistan'ın Hava Saldırısında 13 Sivil Ölüm

23.02.2026 19:55
BM, Pakistan'ın Afganistan'daki hava saldırılarında 13 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM), Pakistan'ın Afganistan'daki hava saldırılarında en az 13 sivilin hayatını kaybettiğini, 7 sivilin de yaralandığını açıkladı.

BM Afganistan Yardım Misyonundan (UNAMA) yapılan açıklamada, Pakistan'ın 21 Şubat gecesi Afganistan'daki hava saldırıları sonucunda "sivil kayıplar yaşandığına dair güvenilir bilgiler alındığı" belirtildi.

Açıklamada, Pakistan askeri güçlerinin Nangarhar vilayetinde hava saldırıları düzenlediği aktarılarak "Kayıplara ilişkin ön verilere göre en az 13 sivil öldü, kadın ve çocuklar dahil 7 kişi de yaralandı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, sivilleri korumak ve daha fazla can kaybı ve yaralanmayı önlemek için tüm taraflara "düşmanlıklara kalıcı bir son verme" çağrısında bulunuldu.

Ne olmuştu?

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından, Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" uyarısında bulunulmuştu.

Afganistan Kızılayından yapılan açıklamada, Pakistan'ın saldırısı sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ise "Afganistan sınırı boyunca düzenlenen saldırılarda yaklaşık 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini" belirtmişti.

Afganistan yönetimi, Pakistan'ın "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılan Kabil Büyükelçisi'ne protesto notası iletmişti.

Kaynak: AA

