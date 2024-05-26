BM, Papua Yeni Gine\'ye toprak kayması felaketinden etkilenenlere destek sağlayacak

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, toprak kaymasından etkilenen Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'ye destek sağlayacaklarını ifade etti.
Guterres, X sosyal medya hesabından, yüzlerce kişinin can kaybına neden olan toprak kayması nedeniyle Papua Yeni Gine halkına dayanışma mesajı gönderdi.
BM'nin destek için ekiplerini hazırladığını belirten Guterres, hükümetin çabalarına yardım sağlanacağını kaydetti.
BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 24 Mayıs'taki afette 150 ev ve yaklaşık 670 kişinin toprak altında kaldığının tahmin edildiğini bildirmişti.
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