BM Raportörü'nden İsrail'e Tepki

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin İsrail'in apartheid rejimi yetkilileri tarafından keyfi olarak gözaltına alındığını belirterek, bu kişilerin insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleye maruz kalmasına tepki gösterdi.

Albanese, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

"Filo aktivistleri, İsrail'in apartheid rejimi yetkilileri tarafından keyfi olarak gözaltına alındı ?ve insanlık dışı, aşağılayıcı muameleye maruz bırakıldı." ifadelerini kullanan Albanese, büyük fedakarlıklarından dolayı Küresel Sumud Filosu delegelerine teşekkür etti.

Albanese, "İsrail ve AB'nin aynı şekilde utanması temennisiyle." değerlendirmesinde de bulundu.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'nda İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüleri paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansımıştı.

Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.