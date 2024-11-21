BM Raportörü'nden UCM'ye Destek Çağrısı

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Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki kararına destek için birlikte çalışılması çağrısı yaptı.

Albanese, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

UCM'nin karar paylaşımını alıntılayan Albanese, "Uluslararası toplum olası tepkilere hazırlanırken, hesap verilebilirlik alevini parlak şekilde tutmak için birlikte çalışmamız gerek. Bu karanlık zamanlarda adalet çağrısının güçlü şekilde büyümesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

UCM, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkardı.

Mahkeme ayrıca İsrail'in, UCM'nin yargı yetkisine ilişkin itirazlarını reddederek, Filistin topraklarında işlenen suçlar üzerinde yargı yetkisi bulunduğuna hükmetti.

UCM Ön Yargılama Dairesi, İsrail'in 26 Eylül 2024'te yargı yetkisine ilişkin sunduğu iki itirazı oybirliğiyle reddetti.