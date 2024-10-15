BM Raportöründen Almanya'ya Tepki

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Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un İsrail'in Filistinli sivillerin barındığı yerleri hedef alan saldırılarını meşrulaştıran ifadelerine tepki gösterdi.

Albanese, X hesabından Baerbock'un İsrail'in Filistinli sivilleri hedef alan saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Almanya'nın İsrail-Filistin konusunda takındığı tutumdan ve bunun "tehlikeli sonuçlarından" endişe duyduğunu belirten Albanese, "Bakan Baerbock iddia ettiği hususlara ilişkin kanıt sunmaya davet edilmeli ve ardından 'sivil yerlerin koruma statüsünü kaybetmesinin' İsrail'in Gazze'de ve başka yerlerde gerçekleştirdiği katliamları nasıl meşrulaştırdığını açıklamalıdır." ifadesini kullandı.

Albanese, "Almanya, uluslararası suçlar işleyen bir devletin yanında olmaya karar verdiyse bu siyasi bir tercihtir ancak hukuki sonuçları da vardır. Siyasetin iğrenç bir şekilde başarısız olduğu yerde adalet galip gelsin." mesajını paylaştı.

Ne olmuştu?

Baerbock'un, Gazze'de 7 Ekim 2023'te başlayan olayların birinci yılı dolayısıyla Alman Federal Meclisinde 10 Ekim'de düzenlenen oturumda yaptığı konuşma tepki çekmişti.

"Meşru müdafaa elbette sadece teröristlere saldırmak değil, onları yok etmek anlamına gelir." diyen Baerbock, Hamas'ın sivil yerleşim yerleri ve okullara saklandığını iddia etmişti.

Baerbock, "Bu nedenle BM'ye sivil alanların da teröristler tarafından kötüye kullanıldığı için koruma statüsünü kaybedebileceğini açıkça ifade ettim." demişti.