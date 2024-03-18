BM Raporuna Göre Gazze'nin Kuzeyinde Yüzde 70 Açlıkla Mücadele Ediyor

BM raporuna göre Gazze'nin kuzeyinde nüfusun yüzde 70'i felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya bulunuyor
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'ya gelen turistlerin daha fazla harcama yapması gerektiğini belirterek, zengin turistlerin Türkiye'ye çekilmesi gerektiğini söyledi. Özel ayrıca Antalya'nın yeterli yatırım almadığını ve üvey evlat muamelesi gördüğünü ifade etti. Ayrıca, enflasyon, emeklilerin durumu ve çiftçilerin sorunları hakkında da konuştu.
Çin'in Shanxi eyaletinde bulunan ulusal tarımsal yüksek teknoloji endüstrisi tanıtım bölgesinde, modern bilim ve teknoloji kullanılarak tarımın verimliliği artırılıyor. Jinzhong kentindeki Taigu bölgesindeki seralarda, ziraat teknisyenleri cep telefonlarıyla sulama ve gübreleme işlemlerini uzaktan kontrol edebiliyor. Bu sayede tüm yıl boyunca çilek yetiştirilebiliyor ve geleneksel yöntemlere göre daha fazla verim elde ediliyor.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'teki ihtiyaç sahiplerine ramazanda dağıtılmak üzere 30 tonluk gıda paketi desteği hazırladı. TİKA'nın Bosna Hersek genelinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda paketi desteği dağıtımı, Merhamet Müslüman Yardımlaşma Derneği, EMMAUS Uluslararası Dayanışma Forumu ve Bosna Hersek İslam Birliği başta olmak üzere ülkedeki yerel ortaklar işbirliğinde ramazan ayının ikinci haftasında tamamlanacak. TİKA'nın 'Bosna Hersek 2024 Yılı Ramazan Gıda Paketi Desteği Projesi' kapsamında hazırlanan toplam 30 tonluk paketler Srebrenitsa, Bratunac, Zvornik, Banja Luka, Bosanska Dubica, Bosanska Gradiska, Bosanska Kostajnica, Bosanski Novi, Doboj, Kotor Varos, Teslic, Bihac, Tuzla, Vitez, Trebinje, Gacko, Nevesinje, Bileca, Foca, Visegrad, Rudo, Vlasenica, Bijeljina, Glamoc, Livno, Jezero, Sipovo, Jajce, Caplina, Stolac, Zenica, Vares, Zepse, Maglaj, Doboj İstok, Gracanica, Velika Kladusa, Mostar ve Saraybosna'daki ihtiyaç sahibi 1600 aileye ulaştırılacak. Proje kapsamında Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta bulundukları yerleri terk edip daha sonra geri dönen ailelere, Romanlara, aile içi şiddet mağduru kadınlara, Gazze'den tahliye edilerek Bosna Hersek'e gelen Filistinlilere ve diğer dezavantajlı gruplara da gıda yardımı ulaştırılacak.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar uluslararası basında geniş yer buldu. İngiliz basınından BBC, Trabzonsporlu taraftarların Fenerbahçeli futbolculara saldırdığını belirtirken, diğer gazeteler de şiddet sahnelerini ve kaos ortamını vurguladı. FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun faillerin cezalandırılması çağrısına da yer verildi.
Çorum'da bulunan Fatih Sultan Mehmet İlkokulu öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında yazdıkları mektupları Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Jandarma Karakol Komutanlığına gönderdi. Mektupları alan askerler, duygusal anlar yaşadı ve öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, Kaymakam ve Belediye Başkanı çelenk sundu. Törenin ardından öğrencilerin katıldığı programda çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Törene, ilçe yöneticileri, gaziler, şehit yakınları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Kars'ta etkili olan kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle Akyaka ilçesine bağlı İbiş, Kayadöven Süngüderesi ile Arpaçay ilçesine bağlı Bacıoğlu köyü yolları ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Kars-Digor kara yolunda da kar ve yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü ve sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Kurtuluş Savaşı'nın kadın kahramanlarından Gördesli Makbule Efe'nin şehadetinin 102. yılı dolayısıyla Balıkesir'in Sındırgı ilçesi kırsal Eğridere Mahallesi'ndeki kabri başında anma töreni yapıldı. Makbule Efe'nin vatan uğruna canını veren bir kadın kahraman olduğu vurgulandı. Törene, Sındırgı Kaymakamı Didem Dinç Özay, protokol üyeleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,2 oranında azalışla 174,9 milyar dolar oldu. Kamu sektörünün kısa vadeli borcu ise yüzde 3,4 oranında artarak 35,7 milyar dolara yükseldi. Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler ise yüzde 5 oranında arttı.
Kartal Belediyesi'nin hizmete açtığı Gezegen Kafe zincirlerinde, otizmli ve down sendromlu gençlerin istihdamı için harekete geçildi. 9 Gezegen Kafe'de çalışan gençler, hem mutfakta hem de serviste görev alıyor.
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