BM Raporuna Göre Gazze'nin Kuzeyinde Yüzde 70 Açlıkla Mücadele Ediyor

TİKA, Bosna Hersek'teki ihtiyaç sahiplerine 30 tonluk gıda paketi desteği sağlıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'teki ihtiyaç sahiplerine ramazanda dağıtılmak üzere 30 tonluk gıda paketi desteği hazırladı. TİKA'nın Bosna Hersek genelinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda paketi desteği dağıtımı, Merhamet Müslüman Yardımlaşma Derneği, EMMAUS Uluslararası Dayanışma Forumu ve Bosna Hersek İslam Birliği başta olmak üzere ülkedeki yerel ortaklar işbirliğinde ramazan ayının ikinci haftasında tamamlanacak. TİKA'nın 'Bosna Hersek 2024 Yılı Ramazan Gıda Paketi Desteği Projesi' kapsamında hazırlanan toplam 30 tonluk paketler Srebrenitsa, Bratunac, Zvornik, Banja Luka, Bosanska Dubica, Bosanska Gradiska, Bosanska Kostajnica, Bosanski Novi, Doboj, Kotor Varos, Teslic, Bihac, Tuzla, Vitez, Trebinje, Gacko, Nevesinje, Bileca, Foca, Visegrad, Rudo, Vlasenica, Bijeljina, Glamoc, Livno, Jezero, Sipovo, Jajce, Caplina, Stolac, Zenica, Vares, Zepse, Maglaj, Doboj İstok, Gracanica, Velika Kladusa, Mostar ve Saraybosna'daki ihtiyaç sahibi 1600 aileye ulaştırılacak. Proje kapsamında Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta bulundukları yerleri terk edip daha sonra geri dönen ailelere, Romanlara, aile içi şiddet mağduru kadınlara, Gazze'den tahliye edilerek Bosna Hersek'e gelen Filistinlilere ve diğer dezavantajlı gruplara da gıda yardımı ulaştırılacak.