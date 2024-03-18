BM Raporuna Göre Gazze'nin Kuzeyinde Yüzde 70 Açlıkla Mücadele Ediyor - Son Dakika
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BM Raporuna Göre Gazze'nin Kuzeyinde Yüzde 70 Açlıkla Mücadele Ediyor

BM'nin yayınladığı rapora göre, Gazze'nin kuzey bölgesinde yaşayan nüfusun yüzde 70'i felaket düzeyinde açlıkla mücadele ediyor. Bölgedeki insanlar temel gıda ve su kaynaklarına erişimde büyük zorluklar yaşıyor. Bu durum, bölgedeki insani krizin boyutlarını bir kez daha ortaya koyuyor.

18.03.2024 15:20
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BM raporuna göre Gazze'nin kuzeyinde nüfusun yüzde 70'i felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya bulunuyor

Kaynak: AA

Gazze, İnsan Hakları, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Raporuna Göre Gazze'nin Kuzeyinde Yüzde 70 Açlıkla Mücadele Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: BM Raporuna Göre Gazze'nin Kuzeyinde Yüzde 70 Açlıkla Mücadele Ediyor - Son Dakika
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