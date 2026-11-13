BM sözcüsü Haq, Yemen'de sivillere yönelik saldırıların artmasını endişe verici buldu - Son Dakika
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BM sözcüsü Haq, Yemen'de sivillere yönelik saldırıların artmasını endişe verici buldu

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BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Yemen'de sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıların arttığını belirtti. Hastaneler, pazar yerleri ve evlerde çocukların da bulunduğu sivillerin öldürülüp yaralandığını, bu eğilimin kabul edilebilir olmaması gerektiğini söyledi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Yemen genelinde sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıların giderek artmasının endişe verici olduğunu ve bu eğilimin savaşın kabul edilebilir bir gerçeği haline gelmemesi gerektiğini belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Haq, günlük basın toplantısında konuştu.

Ülke genelinde sivillerin ve sivil altyapının, insansız hava araçları, füzeler, hava saldırıları ve bombalardan giderek daha fazla etkilendiğini belirten Haq, "Hastaneler, pazar yerleri ve evler dahil, yalnızca birkaç ay öncesine kadar güvenli kabul edilen yerlerde, aralarında çocukların da bulunduğu siviller öldürülüyor ve yaralanıyor." dedi.

Haq, "Bu endişe verici bir eğilim ve bu savaşın kabul edilebilir gerçeği haline gelmemeli." diye konuştu.

Uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerin, tüm taraflar için her koşulda geçerli olduğunu hatırlatan Haq, ülkede sivil zararı önlemek ve ihlallerden sorumlu tutulmayı sağlamak için mümkün olan tüm önlemlerin alınması gerektiğini yinelediklerini kaydetti.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artıyor.

Kaynak: AA
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