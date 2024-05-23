BM, Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü'nü ilan etti - Son Dakika
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BM, Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü'nü ilan etti

BM, Srebrenitsa Soykırımı\'nı Anma Günü\'nü ilan etti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapılan oturumda, 11 Temmuz'un her yıl '1995 Srebrenitsa Soykırımı Uluslararası Günü' olarak anılmasına karar verildi. Karar tasarısı, 84 'evet' oyuyla kabul edilirken, 68 üye 'çekimser' kaldı ve 19 üye 'hayır' oyu verdi. Karar ile Srebrenitsa Soykırımı'nın inkarı ve suçluların yüceltilmesi kınandı, ayrıca henüz yargılanmamış sorumluların kovuşturulmasına devam edilmesi çağrısı yapıldı.

23.05.2024 21:39
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(ANKARA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda 11 Temmuz, "Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü" ilan edildi.

BM Genel Kurulunda düzenlenen oturumda, Almanya ve Ruanda tarafından sunulan ve Türkiye ile birlikte 38 ülkenin eş sunucu olduğu "1995 Srebrenitsa Soykırımını Anma Uluslararası Günü" karar tasarısı 84 "evet" oyuyla kabul edildi. 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda 68 üye "çekimser" kalırken, 19 "hayır" oyu çıktı.

11 Temmuz gününün her yıl "1995 Srebrenitsa Soykırımı Uluslararası Günü" olarak anılmasına karar verildi.

Karar ile Srebrenitsa Soykırımı'nın inkarı ve uluslararası mahkemelerce savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçu işlediğine hükmedilenleri yücelten eylemler kınandı. Ayrıca, Srebrenitsa Soykırımı'nın henüz yargılanmamış sorumlularının kovuşturulmasına devam edilmesi çağrısında da bulunuldu.

Kaynak: ANKA

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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