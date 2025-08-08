BM, Sudan'da 30 Milyon Kişi İçin Yardım Çağrısı Yaptı - Son Dakika
BM, Sudan'da 30 Milyon Kişi İçin Yardım Çağrısı Yaptı

08.08.2025 21:50
BM, Sudan'da 30 milyon insanın insani yardıma muhtaç olduğunu belirterek yardım talep etti.

NEW Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'da 30 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğunu belirterek, "Yardımları sürdürmek adına her bir kişi için sadece 55 sent talep ediyoruz." açıklamasında bulundu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Operasyonlar ve Savunuculuk Bölümü Direktörü Edem Wosornu, Port Sudan'dan günlük basın toplantısına bağlanarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hartum'u ziyaret ettiğini ve burada durumun korkunç olduğunu belirten Wosornu, "Şehir komple yıkılmış ve adeta bir hayalet şehre dönüşmüş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Wosornu, BM'deki kariyeri boyunca Hartum'dan daha kötüsünü görmediğini kaydederek, "Sudan dünyanın en büyük krizine ev sahipliği yapıyor. En büyük yerinden edilme, en büyük sağlık krizi ve en fazla yardıma muhtaç insanın bulunduğu bir kriz." tespitini yaptı.

Sudan'da 30 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğunu ifade eden Wosornu, "Yardımları sürdürmek adına her bir kişi için sadece 55 sent talep ediyoruz." dedi.

Wosornu, güvenliğin sağlandığı ve yeterli malzeme olduğu müddetçe BM'nin yardım sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Sudan için gerekli fonların sadece yüzde 23'ünü elde edebildiklerini kaydeden Wosornu, "Sudan'a yönelik finansmanın sürdürülmesi, savunuculuğun devam etmesi ve bu krizin gündemde kalması gerekiyor. Buna bir son verilmesi şart. Halk, can kaybına, yaralanmalara ve geçim kaynaklarının yok olmasına yol açan bu savaşa son verilmesini talep ediyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Güvenlik, Politika, Hartum, Güncel, Dünya, Sudan, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
