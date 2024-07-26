BM: Suriye'deki yerinden edilmiş insanlara yönelik yardım bütçesi azaldı - Son Dakika
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BM: Suriye'deki yerinden edilmiş insanlara yönelik yardım bütçesi azaldı

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin kuzeybatısında yerinden edilmiş insanların bulunduğu yaklaşık 200 kampa yönelik uluslararası yardım bütçesinin azaldığını bildirdi. BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, bu kamplarda 900 binden fazla yerinden edilmiş kişinin bulunduğunu ve bu hafta fonların tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu belirtti. Ayrıca, Suriye'deki sağlık, su ve sanitasyon sektörlerinin daha da büyük finansman açıklarıyla karşı karşıya olduğu ifade edildi.

26.07.2024 21:27
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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin kuzeybatısında yerinden edilmiş insanların bulunduğu yaklaşık 200 kampa yönelik uluslararası yardım bütçesinin azaldığını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, Suriye'nin kuzeybatısında yerinden edilmiş insanların bulunduğu yaklaşık 200 kampta verilen su ve sanitasyon desteğinin, eylüle kadar ek fon sağlanmazsa askıya alınabileceği uyarısında bulundu.

Bu kamplarda 900 binden fazla yerinden edilmiş kişinin bulunduğuna dikkati çeken Haq, bu hafta yetersiz fonlamanın etkisini değerlendirmek için bölgeye giden BM ekibinin bu ayın sonuna kadar fonların tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu ilettiğini vurguladı.

Haq, haziran itibarıyla, Suriye'nin kuzeybatısındaki 100'den fazla sağlık tesisinin yetersiz fonlama nedeniyle faaliyetlerini askıya aldığının altını çizerek, Suriye'deki insani yardım topluluğunun, mevcut kaynaklarla kritik yardımları sağlamak için çaba gösterdiğini kaydetti.

Bu yıl Suriye için planlanan 4 milyar dolarlık insani müdahale planının yalnızca yüzde 21'inin finanse edildiği ve 871 milyon dolar harcandığı bilgisini paylaşan Haq, sağlık, su ve sanitasyon sektörlerinin daha da büyük finansman açıklarıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Haq, ayrıca bu hafta, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), Suriye'de 5 yaşın altındaki 2 milyondan fazla çocuğu hedefleyen ulusal bir aşılama kampanyasının başlatılmasını desteklediği bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM: Suriye'deki yerinden edilmiş insanlara yönelik yardım bütçesi azaldı - Son Dakika

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