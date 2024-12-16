BM Temsilcisi Pedersen, Şam'da Temaslarda Bulundu - Son Dakika
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BM Temsilcisi Pedersen, Şam'da Temaslarda Bulundu

Pedersen, Suriye'de siyasi geçiş ve yardımlar üzerine görüşmeler yapıyor. Zorluklar devam ediyor.

16.12.2024 13:21
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Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk kez gittiği Şam'da temaslarına devam ediyor.

Pedersen'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Pedersen'in Şam'da olduğu ve görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Pedersen, şimdiye kadar Suriye'deki Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri Ahmed eş- Şara (Ebu Muhammed el-Culani) ve geçici yönetimin Başbakanı Muhammed el Beşir ile görüştü. Özel Temsilci, 14 Aralık 2024'te Suriye ile ilgili ( Ürdün'de) yapılan Akabe Uluslararası Toplantısının sonuçları hakkında brifing vererek, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararının ilkelerine dayalı, Suriye'nin sahip olduğu ve yönettiği güvenilir ve kapsayıcı bir siyasi geçişe ihtiyaç olduğunun altını çizdi." denildi.

Pedersen'in, BM'nin Suriye halkına her türlü yardımı sağlama niyetinde olduğunu aktardığı kaydedilen açıklamada, Özel Temsilci'nin halkın yaşadığı zorluklar ve öncelikleri hakkında da bilgi aldığı vurgulandı.

Açıklamada, "Pedersen'in önümüzdeki günlerde yapacağı çok sayıda görüşme de planlandı." ifadeleri kullanıldı.

Pedersen, rejimin devrilmesinin ardından dün ilk kez Şam'a ulaşmıştı.

Şam'da gazetecilere konuşan Pedersen, rejimin devrilmesinin ardından gördükleri değişimin önemine işaret ederek, "Elbette bu değişim kendi başına büyük umutlar oluşturuyor, ancak hepimiz önümüzde hala birçok zorluk olduğunu biliyoruz. Bu yüzden bunu en başından itibaren doğru yürütmemiz gerekiyor. Başından beri tüm Suriyelileri kapsayan siyasi süreci başlatmamız gerektiğini söylüyorum. Bu sürecin açıkça Suriyeliler tarafından yönetilmesi gerekiyor." diye konuşmuştu.

Pedersen, 14 Aralık'ta Ürdün'ün Akabe kentinde Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere düzenlenen dışişleri bakanları toplantısına katılmıştı.

Kaynak: AA

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