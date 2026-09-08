BM, Trablus'ta IOM ofisine yapılan baskını kınadı ve Libya makamlarını göreve çağırdı - Son Dakika
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BM, Trablus'ta IOM ofisine yapılan baskını kınadı ve Libya makamlarını göreve çağırdı

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Birleşmiş Milletler, Libya'nın başkenti Trablus'ta Uluslararası Göç Örgütü'ne ait bir hizmet merkezine dün düzenlenen baskını kınadı. BM açıklamasında, olayların koşullarının araştırılması ve çalışanlarla göçmenlere yönelik saldırgan davranışlara müdahale edilmesi için Libyalı yetkililerle işbirliğine hazır olduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM), Libya'nın başkenti Trablus'ta Uluslararası Göç Örgütüne (IOM) bağlı bir ofise düzenlenen baskına tepki gösterdi.

BM'nin Libya ofisinden yapılan açıklamada, IOM'un Trablus'taki bir hizmet merkezinde dün yaşanan olayların kınandığı belirtildi.

Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiği kaydedilen açıklamada, "BM ilgili makamların bu olaylara müdahale etmek, IOM merkezinde, özellikle merkez çalışanlarına ve insani yardım arayanlara yönelik saldırgan davranışlar da dahil olmak üzere, olayların koşullarını araştırmak için aldığı önlemleri takdirle karşılamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, BM'nin Libyalı yetkililerle işbirliği yapmaya hazır olduğu kaydedildi.

Libya makamlarından ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Sosyal medya paylaşımlarında, dün bir grup Libyalının Trablus'ta bir IOM merkezinin kapılarını kırarak ofise baskın düzenlediği, merkez çalışanlarına ve göçmenlere hakaret ettiklerini gösteren görüntüler??????? yer almıştı.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Tripoli, Güncel, Libya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM, Trablus'ta IOM ofisine yapılan baskını kınadı ve Libya makamlarını göreve çağırdı - Son Dakika

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