BM Türkiye, Dünya Kadınlar Günü'nü 'İlerleme için Kadınlara Yatırım' başlığıyla kutladı

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Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye kuruluşları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü, "İlerleme için Kadınlara Yatırım" başlığıyla düzenlenen etkinlikle kutladı.

BM Türkiye kuruluşlarının bir otelde düzenlediği "Dünya Kadınlar Günü: İlerleme için Kadınlara Yatırım" programına, BM Türkiye temsilcileri video mesaj gönderdi.

BM Kadın Birimi Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova, video mesajında, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik kolektif yolculuğun üzerine düşünmenin vakti olduğunu belirterek "Çok sayıda küresel krizin ve bitmek bilmeyen zorlukların ortasında kadınların güçlenmesine ve eşitliğine yatırımın şimdi tam zamanı." ifadesini kullandı.

Varbanova, "Bu yıl Dünya Kadınlar Günü'nde tüm sorumlu kuruluşları cinsiyet perspektifini politika oluşturma ve bütçeleme süreçlerine sistematik bir şekilde entegre etmeye, kadınların sesini yükselten yeşil ekonomiye ve bir bakım toplumuna geçiş yapmaya ve daha da önemlisi kadın örgütlerin önemli çalışmalarını desteklemeye çağırıyoruz." dedi.

BM Kadın Birimi'nin tüm bu amaçlar doğrultusunda Türkiye'deki birçok ortakla çalıştığını söyleyen Varbanova, "Hep birlikte her kadının ve kız çocuğunun başarılı olabileceği herkes için daha eşit ve adil bir dünya yaratalım." diye konuştu.

Kadınların ve kız çocuklarının başarılarını kutlamanın önemi

UNICEF Türkiye Temsilcisi Vekili Paolo Marchi, programda yaptığı konuşmada, "Küresel olarak, Türkiye'nin ve diğer ülkelerin son yıllarda toplumsal cinsiyet eşitliği, kız çocukları hakları, kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi açısından elde ettiği başarıları kutlamak önemlidir." ifadesini kullandı.

Marchi, AA muhabirine yaptığı açıklamada da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla BM kuruluşları tarafından Türkiye'de etkinlik düzenlediklerini, açılış konuşması için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı davet ettiklerini belirtti.

Göktaş'ın, Türkiye'de Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamanın önemine ilişkin konuşma yaptığını aktaran Marchi, şöyle devam etti:

"Küresel olarak, Türkiye'nin ve diğer ülkelerin son yıllarda toplumsal cinsiyet eşitliği, kız çocukları hakları, kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi açısından elde ettiği başarıları kutlamak önemlidir."

Kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesini hedefleyen programların finansal yatırım anlamına geldiğini işaret eden Marchi, birçok ülkede bu yatırımın fayda getirdiğinin kanıtlandığını söyledi.

Dünya Kadınlar Günü'nün sadece önemli bir gün olması nedeniyle kutlanmadığını vurgulayan Marchi, "Kadınların daha fazla güçlenmesi, daha iyi ve zengin bir toplum anlamına geliyor. Çocuklarla ve gençlerle toplumumuz daha da güçleniyor." değerlendirmesini yaptı.

Paolo Marchi, şunları kaydetti:

"UNICEF olarak 1951 yılından beri Türkiye'de hükümet, özel sektör, sivil toplum ve akademiyle çocukların korunmasını, eğitilmesini ve gelişmesini sağlamak için çalışıyoruz ve kız çocuklarına özellikle odaklanıyoruz. Beceri programlarıyla onları güçlendirmek istiyoruz, bu nedenle kızların hayallerinin peşinden gitmelerine ve iş gücüne girmelerine olanak sağlayacak becerilere sahip olmalarını sağlamak için özel sektör, Milli Eğitim Bakanlığı ve TOBB gibi platformlarla çok yakın çalışıyoruz."

Çocukların okul öncesi eğitimi üzerine de çalıştıklarını belirten Marchi, kadınların, çocuklarının güvenli bir çevrede ve profesyoneller tarafından bakıldığını bildiğinde, çalışmaya biraz daha fazla zaman ayırabildiğini ve bunun, onları güçlendirdiğini dile getirdi.

Eğitim ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak üzerine de çalıştıklarını aktaran Marchi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Birleşmiş Milletler kuruluşlarıyla ve hükümetle çocuk yaşta evlilikle mücadele için çok önemli bir program yürütüyoruz. Böylece kız çocuklarının okula gidebileceğinden, evlenmek zorunda olmadığından, başarılı olabileceğinden ve hayatlarının başrolü olabileceğinden emin olabiliriz."