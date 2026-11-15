BM Türkiye Koordinatörü Ahonsi, COP31'de yılda en az yüzde 6 emisyon azaltımı istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

BM Türkiye Koordinatörü Ahonsi, COP31'de yılda en az yüzde 6 emisyon azaltımı istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BM Türkiye Koordinatörü Ahonsi, COP31\'de yılda en az yüzde 6 emisyon azaltımı istedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

BM Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi, Antalya'daki COP31'in Türkiye'nin küresel iklim diplomasisinde rolünü güçlendirmek için fırsat sunduğunu söyledi. Ahonsi, sera gazı emisyonlarının önümüzdeki yıllarda her yıl en az yüzde 6 azaltılması gerektiğini vurguladı.

YETER ADA ŞEKO - Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi, COP31'in Türkiye'nin küresel iklim diplomasisindeki rolünü güçlendirmek için önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, iklim krizinin boyutlarıyla uyumlu adımlar atılması ve küresel ısınmanın sınırlandırılması için sera gazı emisyonlarının daha hızlı azaltılması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen ve iklim değişikliğiyle mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansında (COP31) AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Ahonsi, sözlerine COP31 kapsamında dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılara Antalya'da ev sahipliği yapan Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür ederek başladı.

Ahonsi, "COP31, Türkiye'nin küresel iklim diplomasisinde önemli bir rol üstlenmesi açısından büyük bir fırsat sunuyor. Türkiye, sahip olduğu jeopolitik konum ve deneyim sayesinde ülkeler ve kıtalar arasında köprüler kurma konusunda önemli bir birikime sahip. Dolayısıyla COP31, iklim eylemi gündemini ileriye taşımak için ortak bir zemin oluşturulmasında Türkiye'nin önemli katkılar sunabileceği bir fırsat niteliğinde. Türkiye, iklim kriziyle mücadelede uluslararası toplumla paylaşabileceği önemli deneyimlere ve farklı bakış açılarına sahip." dedi.

Son dört yılın kayıtlara geçen en sıcak yıllar olduğunu ve bilimsel veriler doğrultusunda küresel sıcaklık artışının 1,5 derece sınırını aşacağını aktaran Ahonsi, sera gazı emisyonlarını ciddi ölçüde azaltmak, fosil yakıtlardan yenilenebilir enerji kaynaklarına hızlı bir geçiş sağlamak ve atık miktarındaki artışı sınırlandırmak için çok daha fazlasının yapılması gerektiğini vurguladı.

Ülkelerin, toplumlarını ve ekonomilerini iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinden koruyabilmeleri için erken uyarı kapasitelerinin güçlendirilmesi gerektiğine işaret eden Ahonsi, COP31'in hem Türkiye hem de dünya açısından iklim krizinin boyutlarıyla uyumlu çözümlerin gerekli hızda ve geniş ölçekte hayata geçirilmesi için önemli bir fırsat sunduğunun altını çizdi.

Ahonsi, COP31'in uygulama odaklı olmasının yanı sıra kapsayıcı bir zirve niteliği taşıdığını, kadınların, gençlerin, engelli bireylerin ve yerel yönetimlerin iklim süreçlerine katılımını teşvik ettiklerini ve bu kesimlerin görüş ve ihtiyaçlarının müzakerelere yansıtılmasını hedeflediklerini dile getirdi.

"Taahhütler somut adımlara dönmeli"

İklim değişikliğinin etkileriyle mücadelede ilerlemenin sağlanması için ilk olarak, taahhütlerin ülkeler düzeyinde somut uygulamalara dönüştürülmesi gerektiğini ifade eden Ahonsi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun ilk adımı, iklim planlarını ve hedeflerini bütçelere ve yatırım programlarına yansıtmak. Çünkü bunu yapmadığımız sürece söylemlerden somut eylemlere geçmemiz mümkün değil. Dolayısıyla hükümetlerin iklim hedefleri ve öncelikleri, bütçelerinde ve yatırım planlarında karşılık bulmalı. Ardından bu planların gerçekten hayata geçirildiğini görmeliyiz."

BM'nin bir diğer önceliğinin iklim değişikliğine uyum ve emisyon azaltımı için gerekli finansmana erişimi kolaylaştırmak olduğunu kaydeden Ahonsi, özellikle iklim krizinden en fazla etkilenen ülkelerin finansman imkanlarının güçlendirilmesi gerektiğine değindi.

COP31'in eylem gündeminde yer alan İklim Uygulama Köprüsü girişimiyle, ülkelerin iklim hedefleri ile finansman, teknoloji ve kapasite geliştirme imkanları arasındaki boşluğu kapatmayı amaçladıklarını bildiren Ahonsi, iklim eyleminde kaydedilen ilerlemenin izlenmesi ve ölçülmesinin de öncelikleri arasında bulunduğunu belirtti.

"Sera gazı emisyonlarını her yıl en az yüzde 6 oranında azaltmamız gerekiyor"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in emisyonların azaltılması konusunda yaptığı uyarılara dikkati çeken Ahonsi, şunları söyledi:

"Sera gazı emisyonlarını çok uzun süredir yüksek seviyelerde tutuyoruz. Şimdi ise kaybettiğimiz zamanı telafi etmeye çalışıyoruz. Küresel ısınmanın hızını gerçekten yavaşlatabilmek için ilk yapmamız gereken, emisyon azaltım hızını önemli ölçüde artırmak. Emisyonlarda çok ciddi kesintilere gitmemiz gerekiyor. Önümüzdeki birkaç yıl boyunca sera gazı emisyonlarını her yıl en az yüzde 6 oranında azaltmamız gerekiyor. Bu da hükümetlerin güçlü bir siyasi kararlılık göstermesini gerektiriyor. Ülkelerin fosil yakıtlardan uzaklaşarak yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla yönelmesini sağlayacak teşviklerin ve düzenleyici çerçevelerin oluşturulması büyük önem taşıyor. İkinci olarak, bu dönüşümü gerçekleştirmek için gerekli finansman ve teknolojinin sağlanmasını güvence altına almalıyız."

Küresel sıcaklık artışının 1,5 derece sınırını aşacağı boyutu sınırlamak için tüm ülkelerin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğinin altını çizen Ahonsi, Ulusal Katkı Beyanlarının (NDC) finanse edilmesi, uygulanması ve sonuçlarının takip edilmesinin yanı sıra kaybedilen zamanı telafi etmek amacıyla iklim hedeflerinin daha iddialı hale getirilmesinin önemini vurguladı.

Ahonsi, iklim değişikliğiyle mücadelenin uluslararası işbirliği ve dayanışma gerektirdiğini belirterek, iklim krizine tarihsel olarak en fazla katkıda bulunan gelişmiş ülkelerin, krizin etkileriyle mücadele kapasitesi sınırlı olan ülkelere destek sağlaması gerektiğini vurguladı. Ortak çabaların artırılmasıyla küresel sıcaklık artışının 1,5 derece sınırını aşma miktarının ve süresinin mümkün olduğunca azaltılabileceğini, uzun vadede ise yeniden bu hedefe yaklaşılabileceğini ifade etti.

"Derinleşen bir iklim kriziyle karşı karşıyayız"

Ahonsi, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Taraflar, her şeyden önce temsil ettikleri insanların refahını, yaşam koşullarını ve güvenliğini göz önünde bulundurmalılar. İklim değişikliğinin sınır tanımadığını unutmadan uluslararası dayanışma ve işbirliği içinde hareket etmeliler. Giderek derinleşen bir iklim kriziyle karşı karşıyayız. Bu nedenle iklim hedeflerimizi daha iddialı hale getirmeli, atacağımız adımların hızını, kapsamını ve aciliyetini krizin büyüklüğüyle uyumlu hale getirmeliyiz."

Kaynak: AA
DiplomasiPolitikaTürkiyeAntalyaEkonomiEnerjiGüncelCOP31ÇevreDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek 4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
Düğünde sırtı açık elbise giyen gelin annesi izleyicileri ikiye böldü Düğünde sırtı açık elbise giyen gelin annesi izleyicileri ikiye böldü
Markette video çeken kadın uyarılara aldırış etmedi Görevliye söyledikleri şaşırttı Markette video çeken kadın uyarılara aldırış etmedi! Görevliye söyledikleri şaşırttı
İran, ABD’nin Patriot radarını 6 İHA ile vurdu İran, ABD'nin Patriot radarını 6 İHA ile vurdu
“Türkiye sineması” tartışmasında Talat Bulut’tan Bilginer’e ağır sözler “Türkiye sineması” tartışmasında Talat Bulut'tan Bilginer'e ağır sözler
Latin Grammy’ye öyle bir kıyafetle geldi ki Görenler gerçek sandı Latin Grammy'ye öyle bir kıyafetle geldi ki! Görenler gerçek sandı
Kasap mı market mi Adana’da kıymanın kilosunda 500 liralık fark Kasap mı market mi? Adana'da kıymanın kilosunda 500 liralık fark
Arnavutköy’ün Suat Usta’sı 7 yıllık yalnızlığa son verdi: Yeğeni vesile oldu Arnavutköy'ün Suat Usta'sı 7 yıllık yalnızlığa son verdi: Yeğeni vesile oldu
Yoksul filminin yıldızı Şehnaz Dilan, Ediz Hun’un sözlerine yanıt verdi Yoksul filminin yıldızı Şehnaz Dilan, Ediz Hun'un sözlerine yanıt verdi
11:52
Milei’nin şovları tartışılırken Arjantin’in borcu 532 milyar dolara ulaştı
Milei'nin şovları tartışılırken Arjantin'in borcu 532 milyar dolara ulaştı
10:49
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat 1 Ocak’ta her şey değişecek
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat! 1 Ocak'ta her şey değişecek
10:22
MediaMarkt’ın çatı şirketi Çinli JD.com’a geçti: Bedeli 1,34 milyar euro
MediaMarkt'ın çatı şirketi Çinli JD.com'a geçti: Bedeli 1,34 milyar euro
10:15
1 milyon TL’lik peygamber sorusu: Canan Topçu jokersiz riske girdi
1 milyon TL'lik peygamber sorusu: Canan Topçu jokersiz riske girdi
10:14
Afşinli halk ozanı Aşık Kamberi, Kahramanmaraş otogarında ölü bulundu
Afşinli halk ozanı Aşık Kamberi, Kahramanmaraş otogarında ölü bulundu
10:09
İstanbul’da endişelendiren görüntü Baraja akan mavi renkli atık su korkuttu
İstanbul'da endişelendiren görüntü! Baraja akan mavi renkli atık su korkuttu
09:48
Sokaklarda terk edilen hurda araçlar için harekete geçildi 9 bin 441 TL cezası var
Sokaklarda terk edilen hurda araçlar için harekete geçildi! 9 bin 441 TL cezası var
09:43
Eğlence mekanında kadınlar arasında başlayan tartışmada kan aktı 1 kadın ağır yaralandı
Eğlence mekanında kadınlar arasında başlayan tartışmada kan aktı! 1 kadın ağır yaralandı
09:32
Rusya’daki gizli toplantı ifşa oldu Putin’den Zelenski için ölüm emri
Rusya'daki gizli toplantı ifşa oldu! Putin'den Zelenski için ölüm emri
08:55
Tanker kazası ve uçuş krizi aynı gün: Obama’nın 3 yıllık filmi akla geldi
Tanker kazası ve uçuş krizi aynı gün: Obama'nın 3 yıllık filmi akla geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 12:05:53. #7.13#
SON DAKİKA: BM Türkiye Koordinatörü Ahonsi, COP31'de yılda en az yüzde 6 emisyon azaltımı istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android