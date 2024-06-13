BM Üyesi 40 Ülke, Yemen'deki Husilere BM Personelini Serbest Bırakma Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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BM Üyesi 40 Ülke, Yemen'deki Husilere BM Personelini Serbest Bırakma Çağrısı Yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 40 ülke, Yemen'deki Husilere alıkoydukları BM personelini 'derhal ve koşulsuz' bir şekilde serbest bırakma çağrısında bulundu. İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward, Husilerin BM personelini alıkoymasını kınayarak, bu kişilerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını talep ettiklerini belirtti. Woodward, Yemen'deki insani durumun kötüleştiğine dikkat çekerek, insani yardım çalışanlarının en kırılgan durumda olanlara ulaşabilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, uluslararası insancıl hukuka saygı duyulması gerektiğinin altını çizdi.

13.06.2024 19:15
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NEW Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 40 ülke, Yemen'deki Husilere alıkoydukları BM personelini "derhal ve koşulsuz" bir şekilde serbest bırakma çağrısında bulundu.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward, BM binasında ülkeler adına açıklama yaptı.

Husilerin BM, uluslararası örgüt ya da diplomatik misyon temsilcileri ve personelini alıkoymasını şiddetle kınadıklarını ifade eden Woodward, "İngiltere ve 39 ülke, söz konusu kişilerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını talep ediyor." dedi.

Woodward, Yemen'deki insani durumun hızla kötüleştiğine işaret ederek, "İnsani yardım çalışanlarının en kırılgan durumda olanlara ulaşabilmesi lazım." vurgusunu yaptı.

İnsani yardım dağıtımında karşılaşılan risklerden de derin endişe duyduklarını ifade eden Woodward, uluslararası insancıl hukuka saygı duyulması gerektiğinin altını çizdi.

BM, Yemen'deki Husilerin 13 BM personelini alıkoyduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

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