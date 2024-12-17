BM: Uzun Menzi Silahlar Sivil Kayıpları Artırıyor

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NEW Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) İnsani Yardım Finansman ve Kaynak Nakil Birimi Direktörü Lisa Doughten, Rusya- Ukrayna Savaşı'nda uzun menzilli silahların kullanımına dikkati çekerek, bunun sivil kayıpları artırdığını ifade etti.

Doughten, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen Ukrayna oturumunda konuştu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın uzaması sonucu, ölüm, yaralanma ve tarifsiz acıların yaşanmaya devam ettiğini kaydeden Doughten, "Cephe hattına yakın bölgelerdeki sivil altyapının tahrip edilmesi hayatı daha da zorlaştırıyor. İnsanlar hayatta kalmak için zorlu koşullarda tehlikeli göç yollarını seçmek veya kalıp yaralanma ya da ölme riskini göze almak zorunda kalıyor." dedi.

Uzun menzilli silahların kullanımına karşı uyarı

Doughten, temmuzdan bu yana uzun menzilli silahların kullanımının sivil kayıpları artırdığını dile getirdi.

Kasımdaki söz konusu saldırılarda 11 farklı bölgede 65 sivilin hayatını kaybettiğini ve 372 kişinin yaralandığını bildiren Doughten, bu rakamın ekim ayının iki katı olduğunu söyledi.

Doughten, hava sıcaklıklarının bazı bölgelerde -20 dereceye kadar düştüğünü, sivil altyapıya verilen ağır hasar nedeniyle endişenin arttığını ifade etti.

Rusya'nın mart ayından bu yana Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik büyük çaplı koordineli saldırılar gerçekleştirdiğine dikkati çeken Doughten, BM Kalkınma Programı'na (UNDP) göre, Ukrayna'daki enerji üretim tesislerinin yüzde 60'ından fazlasının hasar gördüğünü aktardı.

İnsani yardım çalışanlarına yönelik saldırılar

Doughten, saldırıların insani yardım operasyonlarını da hedef aldığını belirterek, "Bu yıl öldürülen insani yardım çalışanlarının sayısı 2022'ye göre üç katına çıkarak 11'e ulaştı." bilgisini verdi.

Ukrayna genelinde yaklaşık 14,6 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğunu vurgulayan Doughten, 10 milyon kişinin ise yerinden edilmiş durumda olduğunu bildirdi.

Doughten, sert kış koşulları ve füze saldırılarının oluşturduğu tehditlerle mücadele eden insani yardım kuruluşlarının, ihtiyaç sahiplerine destek sağlamak için ellerinden geleni yaptığının altını çizdi.

Uluslararası topluma seslenen Doughten, sivillerin, sivil altyapının ve insani yardım çalışanlarının korunması ve insani yardımlara engelsiz erişimi kapsayan uluslararası insancıl hukuk ilkelerine kesin bir şekilde bağlı kalınması, fon sağlanması ve savaşın bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini söyledi.