BM, Yagi Tayfunu İçin Vietnam'a 2 Milyon Dolar Yardım Gönderecek

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 21 Eylül (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler, 290 kişinin hayatını kaybettiği Yagi Tayfunu'nun yol açtığı geniş çaplı yıkıma karşı mücadelesini desteklemek üzere Vietnam'a 2 milyon ABD doları tahsis etti.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, "Ulusal yetkililer 290'dan fazla kişinin öldüğünü, 237.000 evin hasar gördüğünü ve 3 milyon kişinin etkilendiğini bildirdi" ifadeleri kullanıldı.

OCHA, BM Acil Yardım Koordinatörü Vekili Joyce Msuya'nın BM Merkezi Acil Müdahale Fonu'ndan (CERF) 2 milyon doları hükümetin insani müdahale çabalarını desteklemek için başlangıç ödeneği olarak tahsis ettiğini söyledi.

Ofis, "Fon, en çok etkilenen Yen Bai ve Lao Cai eyaletlerindeki acil hayat kurtarıcı ihtiyaçların karşılanması için Uluslararası Göç Örgütü, BM Kalkınma Programı ve UNICEF'e (BM Çocuk Fonu) gidecek" dedi.

OCHA'nın belirttiğine göre, BM Merkezi Acil Müdahale Fonu tarafından finanse edilen bu yardım, yüksek düzeyde kırılganlık yaşayan topluluklar için acil barınma, su, sanitasyon ve hijyen desteğine odaklanacak.

Tayfun iki hafta önce Vietnam'ın kuzeyini vurmuş ve 7 Eylül'ün erken saatlerinde başkent Hanoi'yi etkisi altına almıştı.