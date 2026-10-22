BM, Yemen'de ağustos başından bu yana 66 sivil ölümü ve 196 yaralıyı doğruladı - Son Dakika
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BM, Yemen'de ağustos başından bu yana 66 sivil ölümü ve 196 yaralıyı doğruladı

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BM, Yemen'de ağustos başından bu yana 66 sivilin hayatını kaybettiğini, 196 sivilin de yaralandığını duyurdu. İnsan Hakları Ofisi'nin doğruladığı 262 zayiatın yarısından fazlasını çocuklar oluşturuyor; BM gerçek sayının muhtemelen çok daha yüksek olduğunu vurguladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de devam eden çatışmalarda sivillerin ağır bedeller ödediğini belirterek, ağustos başından bu yana yarısından fazlası çocuk 66 sivilin öldüğünü ve 196 kişinin de yaralandığını açıkladı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezinde düzenlenen basın toplantısında bilgi verdi.

Yemen'de çatışmalar devam ettikçe sivillerin ağır bedeller ödemeye devam ettiğini belirten Dujarric, "İnsan Hakları Ofisi'ndeki meslektaşlarımız ağustos başından bu yana 66 ölü ve 196 yaralı olmak üzere toplam 262 sivil zayiatı doğruladı." dedi.

Dujarric, gerçek sayının muhtemelen çok daha yüksek olduğunu belirterek, bu kişilerin yarısından fazlasının ise çocuk olduğunu hatırlattı.

Ülkedeki zorluklara rağmen BM ve ortaklarının 400 bin civarındaki kişiye gıda, su ve sanitasyon yardımı ulaştırdığını belirten Dujarric, devam eden çatışmaların insani yardım çalışmalarını engellemeye devam ettiğini ve Taiz şehrine erişim sağlama konusunda ciddi sıkıntılara yol açtığını söyledi.

Dujarric, her çatışmada olduğu gibi tarafları, sivilleri ve sivil altyapıyı korumaya, uluslararası insani hukuka saygı göstermeye ve insani yardımın ve temel ticari malların Taiz şehrine güvenli bir şekilde girişine izin vermeye çağırdıklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: BM, Yemen'de ağustos başından bu yana 66 sivil ölümü ve 196 yaralıyı doğruladı - Son Dakika
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