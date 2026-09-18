BM, Yemen'de ağustostan bu yana 28 sivilin öldüğünü açıkladı - Son Dakika
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BM, Yemen'de ağustostan bu yana 28 sivilin öldüğünü açıkladı

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BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Shabia Mantoo, ağustostan bu yana çatışmaların tırmandığı Yemen'de 28 kişinin hayatını kaybettiğini, 82 kişinin yaralandığını bildirdi. Mantoo, kayıtlara geçmeyen vakalar nedeniyle gerçek sayının muhtemelen daha yüksek olduğunu belirterek "Daha fazla can kaybının önlenmesi en büyük öncelik olmalı." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Shabia Mantoo, ağustostan bu yana çatışmaların tırmandığı Yemen'de 28 kişinin hayatını kaybettiğini, 82 kişinin yaralandığını bildirerek "Daha fazla can kaybının önlenmesi en büyük öncelik olmalı." dedi.

Sözcü Mantoo ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, ordu ile Husiler arasında çatışmaların yaşandığı Yemen'deki duruma ilişkin BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Yemen'de çatışmaların ağustosta tırmanışa geçtiğini kaydeden Mantoo, "BM İnsan Hakları Ofisi, bu süreçte Taiz, El Hudeyde ve Marib dahil çeşitli bölgelerde meydana gelen 31 olayda, 28'i hayatını kaybeden ve 82'si yaralanan toplam 110 sivilin zarar gördüğünü kayıtlara geçirdi." ifadelerini kullandı.

Mantoo, kayıtlara geçmeyen vakaların da yaşandığını ve bu kayıpların toplam bilançoyu yansıtmadığına işaret etti.

Güvenlik sorunları ve erişim kısıtlamalarının doğrulama çalışmalarını engellediğini kaydeden Mantoo, gerçek sayının muhtemelen daha yüksek olduğunu söyledi.

Yemenli sivillerin, yeniden şiddetlenen çatışmaların sonuçlarını halihazırda yaşadığını vurgulayan Mantoo, "Tüm tarafları ve onlar üzerinde nüfuz sahibi olanları gerilimi düşürmek, sivilleri korumak ve insani yardıma erişimi kolaylaştırmak adına acilen harekete geçmeye çağırıyoruz. Daha fazla can kaybının önlenmesi en büyük öncelik olmalı." ifadelerini kullandı.

"2026'da 18 binden fazla şüpheli kızamık vakası ve buna bağlı 106 ölüm bildirildi"

Jasarevic de Yemen'deki sağlık tesislerinin halihazırda ciddi kısıtlamalar altında hizmet verdiğini belirtti.

Toplamda 5 bin 415 sağlık hizmeti biriminin sadece yüzde 60'ının tam kapasiteyle çalıştığını aktaran Jasarevic, bunlardan yüzde 35'inin kısmen çalıştığını ve yüzde 4'ünün ise hiç çalışmadığını söyledi.

Jasarevic, Yemen'in kolera, akut sulu ishal, kızamık, dang humması, difteri, yetersiz beslenme ve travma dahil aynı anda birçok sağlık riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"2026'da 18 binden fazla şüpheli kızamık vakası ve buna bağlı 106 ölümün yanı sıra 390 difteri vakası ve buna bağlı 13 ölüm bildirildi. Yemen'de her yıl tahminen 30 binden fazla çocuk komplikasyonlu ağır akut yetersiz beslenme sorunu yaşıyor. Tedavi edici beslenme merkezleri ise halihazırda kapasitelerinin üzerinde çalışıyor ve bazı bölgelerde yatak doluluk oranları yüzde 120'ye ulaşıyor."

Yemen'deki yerinden edilmeler ve aşırı kalabalıklaşmanın kolera, kızamık ve yetersiz beslenme riskini daha da artırdığına işaret eden Jasarevic, bu durumun anne sağlığı, kronik hastalık ve diyaliz hizmetlerini de sekteye uğratabileceğini söyledi.

Jasarevic, yerinden edilmiş tüm bireyler için sağlık hizmetlerine güvenli, kesintisiz ve engelsiz erişim sağlanması çağrısında da bulundu.

Kaynak: AA
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