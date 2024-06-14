BM, Yemen'de alıkonulan 13 personelin serbest bırakılmasını talep etti

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Yemen'de alıkonulan 13 BM personelinin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısında bulundu.

BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Throssell, Yemen'in Sana, Hudeyde ve Hacca şehirlerindeki 13 BM personelinin kaçırıldığını, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ve insani yardım faaliyetlerini destekleyen diğer kuruluşlarda çalışan çok sayıda kişinin de gözaltına alındığını belirtti.

BM çalışanlarının gözaltına alındıkları 6 Haziran'dan bu yana aileleri ve BM yetkilileri ile temas kuramadığını söyleyen Throssell, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk'ün, bu kişilerin bulundukları koşullar konusunda derin kaygılarını sürdürdürdüğünü, bu kişilerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılmalarını talep ettiğini aktardı.

Throssell, "İnsan hakları ve insani yardım çalışanlarının hedef alınmasına derhal son verilmeli. Bunun yerine şu anda insani yardıma ve korumaya ihtiyaç duyan Yemen'deki 18,2 milyon kişinin, gözaltındaki meslektaşlarımızın da karşıladığı ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çabalar artırılmalı." ifadelerini kullandı.

BM, Yemen'deki Husilerin 13 BM personelini alıkoyduğunu bildirmişti.

BM üyesi 40 ülke, Husilere alıkoydukları BM personelini "derhal ve koşulsuz" bir şekilde serbest bırakma çağrısında bulunmuştu.