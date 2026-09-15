BM, Yemen'de çatışmaların 125 bin sivili yerinden ettiği uyarısında bulundu - Son Dakika
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BM, Yemen'de çatışmaların 125 bin sivili yerinden ettiği uyarısında bulundu

BM, Yemen\'de çatışmaların 125 bin sivili yerinden ettiği uyarısında bulundu
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BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Yemen'de yeniden şiddetlenen çatışmaların eylül başından bu yana en az 125.000 sivili yerinden ettiğini bildirdi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ise ayın ilk iki haftasında 8 sivilin hayatını kaybettiğini, 32 sivilin yaralandığını açıkladı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 15 Eylül (Xinhua) -- BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Yemen'deki çatışmaların bölge sakinlerini evlerini terk etmeye zorladığı, sivil kayıplara yol açtığı ve halihazırda güçlükle yürütülen insani yardım faaliyetleri üzerindeki baskıyı artırdığı uyarısında bulundu.

OCHA, Yemen'de yeniden şiddetlenen çatışmaların eylül ayının başından bu yana en az 125.000 sivili yerinden ettiğini bildirdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, ayın ilk iki haftasında 8 sivilin hayatını kaybettiğini, 32 sivilin de yaralandığını açıkladı. Açıklamaya göre hayatını kaybedenlerin yarısı ile yaralananların yarısından fazlası, kadın ve çocuklardan oluşuyor.

Son derece zorlu saha koşullarına rağmen BM ve insani yardım ortaklarının cumartesi günü itibarıyla binlerce haneye yardım ulaştırmaya devam ettiğini bildiren OCHA, yardım stoklarının kritik düzeyde gerilediğini ve fonların ihtiyaçları karşılayamadığını vurguladı.

OCHA, "Güvenlik sorunları, insani yardım faaliyetleri ve yardım malzemesi sevkiyatını ciddi ölçüde kısıtlıyor. Yemen'in batı kıyısındaki bazı bölgelere insani yardım sevkiyatı ve bu bölgeler içindeki insani yardım faaliyetleri askıya alınmış durumda. Ana yollar tamamen veya kısmi olarak ulaşıma kapalı. OCHA, tüm taraflara sivilleri koruma, uluslararası insancıl hukuka uyma ve insani yardımların güvenli ve sorunsuz ulaştırılmasını sağlama çağrısını yineliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel BM, Yemen'de çatışmaların 125 bin sivili yerinden ettiği uyarısında bulundu - Son Dakika

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