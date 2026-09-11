BM, Yemen'de çatışmaların tırmanmasıyla en az 46 bin kişinin yerinden edildiğini açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'de geçen hafta çatışmaların tırmanmasından bu yana en az 46 bin kişinin yerinden edildiğini, bu sayıdaki artışın endişe verici şekilde sürdüğünü bildirdi.

IOM, Yemen'de ordu ile Husiler arasında artan çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Yemen'de geçen hafta çatışmaların tırmanmasından bu yana en az 46 bin kişi yerinden edildi. Bu sayı saatler geçtikçe endişe verici bir şekilde artıyor." ifadeleri kullanıldı.

Çatışmanın tüm taraflarına güvenli insani yardıma erişimin garanti altına alınması için çağrı yapılan açıklamada, sivillerin, yardım çalışanlarının ve sahadaki varlıkların korunması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IOM Genel Direktörü Amy Pope, ailelerin bu çatışmada ikinci veya üçüncü kez, neredeyse hiçbir şeyleri kalmadan kaçmak zorunda kaldıklarına dikkati çekti.

Pope, "Çatışmalar yayıldıkça insanlara hayat kurtarıcı yardım ulaştırmak zorlaşıyor. Acilen güvenli ve engelsiz erişime ihtiyacımız var. Tüm taraflar, sivilleri ve insani yardım çalışanlarını korumalı ve yardım ulaştırmak için ihtiyaç duyduğumuz malzemeleri, araçları ve tesisleri güvence altına almalı." uyarısında bulundu.

Yemen'de çatışmalar yeniden tırmandı

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında temmuz başından bu yana askeri gerilim yaşanıyor. Bu süreç, Nisan 2022'de başlayan ateşkesin ardından yıllarca süren görece sakin dönemin sona ermesinden sonra yeniden başlayan çatışmaların parçası olarak değerlendiriliyor???????.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın yanı sıra ülkenin kuzey ve batısındaki geniş bölgeleri kontrol ediyor. Hükümet güçleri ve müttefikleri ise ülkenin güney ve doğusundaki bölgelerin büyük bölümünde hakimiyetini sürdürüyor.

Suudi Arabistan, Mart 2015'ten bu yana İran'dan destek almakla suçlanan Husilere karşı Yemen hükümetini destekleyen koalisyona öncülük ediyor.