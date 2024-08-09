BM, Yemen'deki sel felaketinden etkilenen bölgeler için acil yardım çağrısı yaptı

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Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de yaşanan sel felaketinden etkilenen bölgeler için donör ülkelere acil yardım çağrısı yaptı.

Yemen'deki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin X hesabından yapılan açıklamada, ülkede son günlerde etkili sağanak sebebiyle onlarca kişinin hayatını kaybetmesinin yanı sıra evlerde ve altyapıda ciddi maddi hasarın oluştuğu belirtildi.

Yemen'deki selzedeler için donör ülkelere acil yardım çağrısının yapıldığı açıklamada, acil ihtiyaçların olduğu bölgelerde yardım kuruluşlarının çalışmalar yaptığı ifade edildi.

Yemen Kızılayından yapılan açıklamada, ülkenin Taiz, Hudeyde, Hacce, Amran, Sada, Zemmar ve Sana'daki şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde 45 kişinin öldüğü ve 12 kişinin kaybolduğu belirtilmişti.

Su baskınlarından 93 bin 440 kişinin zarar gördüğü, 3 bin 640 kişinin de yerinden olduğu aktarılmıştı.