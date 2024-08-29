BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı ile gerilimin düşürülmesi için diyalog ihtiyacını ele aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı ile gerilimin düşürülmesi için diyalog ihtiyacını ele aldı

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ile gerilimin düşürülmesi için yapıcı bir diyaloga olan ihtiyacı ele aldı. Taraflar, Yemen genelinde gerilimi azaltmayı amaçlayan bir diyaloğa acil ihtiyaç olduğunu görüş alışverişinde bulundu. Grundberg, ayrıca Husiler tarafından gözaltına alınan BM çalışanlarının serbest bırakılması çağrısını yineledi.

29.08.2024 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ile "ülkedeki gerilimin düşürülmesi için yapıcı bir diyaloga olan ihtiyacı" ele aldı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg'in sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Grundberg'in Yemen'in geçici başkenti Aden'de, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, Grundberg'in bugün Aden'e gerçekleştirdiği ziyaretin sona erdiğine dikkat çekilerek, "Taraflar, Yemen genelinde gerilimi daha geniş ölçekte azaltmayı amaçlayan yapıcı bir diyaloğa acil ihtiyaç olduğu konusunda görüş alışverişinde bulundu." ifadelerine yer verildi.

Grundberg'in Husiler tarafından yönetilen Sana merkezli hükümet makamlarınca gözaltına alınan 17 BM çalışanının durumuna ilişkin endişesini dile getirdiği aktarılan açıklamada, BM yetkilisinin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bu çalışanların serbest bırakılması yönündeki çağrısını yinelediği kaydedildi.

Dün Umman'ın başkenti Maskat'a da bir ziyaret gerçekleştiren Grundberg, Ummanlı yetkililerin yanı sıra Husilerin Başmüzkarecisi Muhammed Abdusselam ile de bir araya gelmişti.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, 15 Nisan'da BM Güvenlik Konseyine (BMGK) verdiği brifingde, Yemen'de çeşitli cephelerde çatışmaların tırmandığını açıklamış ve "yükselişin devam etmesi durumunda Yemen ve bölge için ciddi sonuçlar doğuracağı" konusunda uyarıda bulunmuştu.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dünya, yemen, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı ile gerilimin düşürülmesi için diyalog ihtiyacını ele aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:01 Mesut Özil, MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti Mesut Özil, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
16:49 Metrobüs kazasında hayatını kaybeden gencin yakınları sinir krizi geçirdi Metrobüs kazasında hayatını kaybeden gencin yakınları sinir krizi geçirdi
15:11 Özgür Özel: Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider Özgür Özel: Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider
14:07 Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin’e mi ait Adli Tıp noktayı koydu Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu
10:23 Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu
09:58 Yıldız Yatak konkordato ilan etti, fabrika çalışanları endişeli Yıldız Yatak konkordato ilan etti, fabrika çalışanları endişeli
09:56 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe taraftarının beklediği haberi verdi: Teklifimizi yaptık Acun Ilıcalı, Fenerbahçe taraftarının beklediği haberi verdi: Teklifimizi yaptık
09:44 İstanbul Küçükçekmece’de Metrobüs Kazası: 1 Ölü, 35 Yaralı İstanbul Küçükçekmece'de Metrobüs Kazası: 1 Ölü, 35 Yaralı
09:40 İstanbul’da 1 kişinin öldüğü, 45 kişinin de yaralandığı metrobüs kazası kamerada İstanbul'da 1 kişinin öldüğü, 45 kişinin de yaralandığı metrobüs kazası kamerada
09:19 Metroda akıl almaz olay Koca adam, herkesin içinde Suriyeli çocuğu dövdü Metroda akıl almaz olay! Koca adam, herkesin içinde Suriyeli çocuğu dövdü
09:07 Türkiye Narin’i ararken Demet Akalın’ın yaptığı idam çıkışı herkesi ikiye böldü Türkiye Narin'i ararken Demet Akalın'ın yaptığı idam çıkışı herkesi ikiye böldü
09:03 İstanbul’da metrobüs kazası 1 kişi hayatını kaybetti, 50 yaralı var İstanbul'da metrobüs kazası! 1 kişi hayatını kaybetti, 50 yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 19:55:02. #1.13#
SON DAKİKA: BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı ile gerilimin düşürülmesi için diyalog ihtiyacını ele aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement