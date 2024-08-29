BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı ile gerilimin düşürülmesi için diyalog ihtiyacını ele aldı

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Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ile "ülkedeki gerilimin düşürülmesi için yapıcı bir diyaloga olan ihtiyacı" ele aldı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg'in sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Grundberg'in Yemen'in geçici başkenti Aden'de, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, Grundberg'in bugün Aden'e gerçekleştirdiği ziyaretin sona erdiğine dikkat çekilerek, "Taraflar, Yemen genelinde gerilimi daha geniş ölçekte azaltmayı amaçlayan yapıcı bir diyaloğa acil ihtiyaç olduğu konusunda görüş alışverişinde bulundu." ifadelerine yer verildi.

Grundberg'in Husiler tarafından yönetilen Sana merkezli hükümet makamlarınca gözaltına alınan 17 BM çalışanının durumuna ilişkin endişesini dile getirdiği aktarılan açıklamada, BM yetkilisinin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bu çalışanların serbest bırakılması yönündeki çağrısını yinelediği kaydedildi.

Dün Umman'ın başkenti Maskat'a da bir ziyaret gerçekleştiren Grundberg, Ummanlı yetkililerin yanı sıra Husilerin Başmüzkarecisi Muhammed Abdusselam ile de bir araya gelmişti.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, 15 Nisan'da BM Güvenlik Konseyine (BMGK) verdiği brifingde, Yemen'de çeşitli cephelerde çatışmaların tırmandığını açıklamış ve "yükselişin devam etmesi durumunda Yemen ve bölge için ciddi sonuçlar doğuracağı" konusunda uyarıda bulunmuştu.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.