BM Yemen Temsilcisi: Artan çatışmalar savaşa dönüşebilir, taraflar durdurmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BM Yemen Temsilcisi: Artan çatışmalar savaşa dönüşebilir, taraflar durdurmalı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, artan çatışmaların geniş çaplı savaşa dönüşebileceği uyarısında bulunarak taraflara tüm düşmanca eylemleri durdurma çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'de son dönemde artan çatışmaların geniş çaplı bir savaşa dönüşebileceği uyarısında bulunarak taraflara tüm çatışmaları durdurma ve azami itidal gösterme çağrısı yaptı.

Grundberg, BM'nin sitesinde yayımlanan yazılı açıklamasında, Yemen'de son dönemde Husilerin birçok cephede düzenlediği saldırıların çatışmaların şiddetlenmesine yol açtığını ve bunun çatışmanın kapsamının genişlemesi riskini beraberinde getirdiğini belirtti.

Bu durumun "son derece tehlikeli bir gelişme" olduğunu ifade eden Grundberg, sivillerin öldüğü ve yaralandığı, ailelerin yerinden edildiği ve sivil altyapının zarar gördüğüne ilişkin haberlerin büyük endişe oluşturduğunu kaydetti.

Yemen'in on yılı aşkın süredir çatışmalardan etkilendiğine dikkati çeken Grundberg, geniş çaplı ve süreklilik arz eden çatışmalara dönülmesinin siviller açısından ağır sonuçlar doğuracağını ve siyasi çözüme ulaşılması için zaten karmaşık olan süreci daha da zorlaştıracağını ifade etti.

Grundberg, Yemen halkının güvenlik, etkin kurumlar ve çatışmanın ötesinde bir gelecek taleplerinin, çatışmanın temelindeki siyasi, güvenlik ve ekonomik meseleleri ele alabilecek "güvenilir bir siyasi süreç" gerektirdiğini belirtti.

Taraflara tüm düşmanca eylemleri durdurmaları ve azami itidal göstermeleri çağrısında bulunan Grundberg, daha fazla tırmanmayı önlemek için BM'nin Askeri Koordinasyon Komitesi dahil mevcut iletişim kanallarından tam anlamıyla yararlanılması gerektiğini vurguladı.

Tüm tarafların uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi ve siviller ile sivil altyapıyı koruması gerektiğini belirten Grundberg, mevcut gerilimi kontrol altına almak ve diyalog için alanı korumak amacıyla taraflarla doğrudan temaslarını sürdüreceğini bildirdi.

Grundberg ayrıca bölgesel ve uluslararası aktörlere, gerilimin düşürülmesi ve siyasi müzakerelere dönülmesi amacıyla nüfuzlarını kullanmaları çağrısında bulundu.

İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana dahil Yemen'in bazı bölgelerinin kontrolünü elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ise 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler ile uluslararası alanda tanınan meşru hükümete bağlı güçler arasındaki çatışmalar Yemen'in çeşitli bölgelerinde devam ediyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güncel, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Yemen Temsilcisi: Artan çatışmalar savaşa dönüşebilir, taraflar durdurmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Endişelendiren görüntü Yanına yaklaşanlar telefondan gelen sese odaklandı Endişelendiren görüntü! Yanına yaklaşanlar telefondan gelen sese odaklandı
Endonezya’da çarşı alevlere teslim oldu 6’sı çocuk 11 ölü Endonezya'da çarşı alevlere teslim oldu! 6'sı çocuk 11 ölü
Gyirong’daki heyelanda can kaybı 43’e çıktı, 519 kişiden haber alınamıyor Gyirong'daki heyelanda can kaybı 43'e çıktı, 519 kişiden haber alınamıyor
İspanya Başbakanı Sanchez’den Kayseri’deki liseye mektup İspanya Başbakanı Sanchez'den Kayseri'deki liseye mektup
8 yıldır firariydi Kadın kılığında yakalandı 8 yıldır firariydi! Kadın kılığında yakalandı
Vatandaşa kan kusturmuşlardı Sonunda yakayı ele verdiler Vatandaşa kan kusturmuşlardı! Sonunda yakayı ele verdiler

11:48
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
11:32
Fenerbahçe’nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor
Fenerbahçe'nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor
11:29
OVP sonrası hesaplar değişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
OVP sonrası hesaplar değişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
11:10
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası DEM Parti’nin başına geçebilir
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası! DEM Parti'nin başına geçebilir
11:05
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi’nde yok Mourinho “Kusura bakma” deyip açıkladı
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde yok! Mourinho “Kusura bakma” deyip açıkladı
10:53
İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi
İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 11:55:30. #7.12#
SON DAKİKA: BM Yemen Temsilcisi: Artan çatışmalar savaşa dönüşebilir, taraflar durdurmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement