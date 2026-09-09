BM Yemen Temsilcisi Grundberg: Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları çatışmayı genişletebilir - Son Dakika
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BM Yemen Temsilcisi Grundberg: Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları çatışmayı genişletebilir

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BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Husilerin Suudi Arabistan'a füze ve insansız hava araçlarıyla düzenlediği son saldırıları kınadı ve bu saldırıların çatışmanın kapsamını genişletme tehdidi taşıdığını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının çatışmanın kapsamını genişletme ve sivilleri ciddi risklere maruz bırakma tehdidi oluşturduğu uyarısında bulundu.

Grundberg, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'a füze ve insansız hava araçlarıyla düzenlediği son saldırıları kınadı.

Saldırıların enerji tesisleri dahil sivil ve ekonomik altyapıyı hedef aldığını belirten Grundberg, onlarca sivilin yaralandığına ilişkin haberlerin bulunduğuna işaret etti.

Grundberg, söz konusu saldırıların çatışmanın kapsamını genişletme, sivilleri ciddi risklere maruz bırakma ve siyasi çözüme ulaşma çabalarını baltalama tehdidi taşıdığı uyarısında bulundu.

Husilere "Yemen'de siviller için ciddi risk oluşturan saldırıları" durdurma çağrısı yapan Grundberg, ticari gemilere yönelik saldırıların da sona erdirilmesini istedi.

???????Grundberg, uluslararası insancıl hukukun sivillere ve sivil nitelikteki varlıklara yönelik saldırıları yasakladığına işaret ederek, taraflara bu kurallara uyma çağrısında bulundu.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere Yemen'in bazı bölgelerinin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Türki el-Maliki, dün, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın Ebha, Hamis Müsayt, Cazan ve Necran kentlerindeki sivil ve ticari tesislere düzenlediği saldırıda 73 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Suudi Arabistan, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Yemen Temsilcisi Grundberg: Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları çatışmayı genişletebilir - Son Dakika

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