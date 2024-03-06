BM Yetkilisi: Güney Sudan'daki Seçimler Feci Sonuçlara Yol Açabilir

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PORT Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, Güney Sudan'da bu yıl sonuna doğru yapılması beklenen seçimlerin ülke üzerinde "feci sonuçlara yol açabilecek şiddet riski taşıdığını" söyledi.

Lacroix, geçen ayki Güney Sudan ziyaretinin ardından BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, Aralık 2024'teki seçimlere hazırlanan Güney Sudan'da rakip siyasi gruplar arasında farklılıklar olduğuna vurgu yaparak, ülkedeki seçimleri büyük olasılıkla etkileyecek çok sayıda faktörün olduğunu belirtti.

Yeni gelişen ekonominin, kaynaklar üzerindeki kavgaları yoğunlaştırdığı ve özellikle gençleri etkileyen yüksek işsizliğe yol açtığı değerlendirmesinde bulunan Lacroix, yönetici seçkinler arasındaki siyasi rekabetin, toplumlar arası çatışmaların artması ve komşu Sudan'daki çatışmadan kaçanların ve mülteci akınının neden olduğu artan gerginliğin seçimlerin daha farklı ortamda yapılacağı yönünde kaygılara yol açtığını ifade etti.

Lacroix, "Dolayısıyla, (seçim süreci) eğer dikkatli şekilde yönetilmezse, zaten kırılgan olan bir ülke ve daha geniş anlamda bölge için feci sonuçlara yol açacak şiddet potansiyeli taşıyor." dedi.

Sudan'da 2023 Nisan ortasından bu yana süren iç savaşın etkilerinin özel ilgiyi hak ettiğini belirten Lacroix, Güney Sudan vatandaşlarının üçte ikisinden fazlasının temel ihtiyaçları için uluslararası yardıma muhtaç olduğunu, kadınlar ve çocuklarınsa en savunmasız kesimi oluşturduğunu söyledi.

Lacroix, Sudan'daki çatışmanın Port Sudan Limanı'na petrol akışını etkilemesi halinde bu durumun ekonomisi büyük ölçüde petrol gelirlerine dayalı olan Güney Sudan ve tüm bölge için feci insani ve güvenlik sonuçlarına yol açabileceği konusunda uyardı.

Hükümetin seçimlerin barışçıl ve güvenli şekilde yapılması için gerekli ortamı oluşturamamasının barış anlaşmasını da tehdit edebileceğini ve BM'nin Güney Sudan'daki seçim sürecine yetkileri doğrultusunda mümkün olduğunca fazla destek sunacağını ifade eden Lacroix, "Mevcut durumda Güney Sudan seçimlere hazır değil ve yapılması gereken çok şey var." değerlendirmesinde bulundu.

Lacroix, partilerin siyasi irade sergilemeleri ve yeterli kaynakları zamanında temin etmeleri halinde, geçiş döneminin bitiminden önce de güvenilir seçimlerin yapılabileceğini kaydetti.

Seçimler yoluyla meşruiyetin ancak Güney Sudan halkının seslerinin duyulduğuna inanması durumunda sağlanabileceğini bunun için de hükümetin geçiş kurumlarına kaynak ayırması ve tüm siyasi partilerin seçimlere eşit olarak hazırlanabilmelerine imkan sağlaması gerektiğini belirten Lacroix, "Güney Sudan halkı çok fazla ve çok uzun süre acı çekti. Nihayet hak ettikleri barış payını almalarının zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Güney Sudan'daki seçimler

Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, iç savaş yüzünden hiç seçimin yapılamadığı ülkesinin 2024'te seçime gideceğini ve başkanlık için aday olacağını duyurmuştu.

Sudan'dan bağımsızlığını elde ettiği 2011'den bu yana Mayardit tarafından yönetilen ülke, Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Yıllarca süren savaşın ardından 2018 ve 2022'de taraflar barış anlaşmasına imza atsa da kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanamadığı ülkede, farklı kabileler ve gruplar arasında şiddet olayları sürüyor.