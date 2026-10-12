BM yetkilisi Koumjian, Bangladeş'te Arakanlı sayısının 1,2 milyonu aştığını açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Bağımsız Soruşturma Mekanizması Başkanı Nicholas Koumjian, Bangladeş'te bulunan yerinden edilmiş Arakanlı Müslümanların (Rohingya) sayısının 1,2 milyonu aştığını bildirdi.

Koumjian, Bangladeş'e düzenlediği 6 günlük ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Myanmar'ın Arakan eyaletinde devam eden acımasız çatışmalarda sivillerin hedef alınmasının, Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanların evlerine güvenli şekilde dönmelerini engellediğini belirtti.

Koumjian, "BM Myanmar Bağımsız Soruşturma Mekanizması, Arakan eyaletinde şu anda farklı etnik kökenlere, dinlere ve siyasi görüşlere mensup failler tarafından işlenen çok ciddi uluslararası suç iddialarını soruşturuyor. Pek çok Arakanlı, Bangladeş'e sığınmalarına yol açan yakın tarihli ve travmatik deneyimlerini benimle paylaştı. Bu tanıklıklar, soruşturmalarımızı ilerletmek açısından büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Myanmar ordusu ile Arakan Ordusu adlı silahlı grup arasındaki çatışmalar sırasında kendilerine yönelik şiddetten kaçmak amacıyla 2024'ün başlarından bu yana 154 binden fazla Arakanlı Müslüman mültecinin Cox's Bazar'a ulaştığını aktaran Koumjian, Bangladeş'teki yerinden edilmiş Arakanlıların sayısının halihazırda 1,2 milyonu aştığını belirtti.

Arakan eyaletindeki mevcut durumun, büyük endişe kaynağı olduğunun altını çizen Koumjian, "Sivillere yönelik şiddetin sona erdirilmesi ve bu suçlarla ilgili adaletin sağlanması, Arakanlı toplulukların evlerine güvenli ve sürdürülebilir şekilde dönebilmeleri adına hayati adımlardır. Ancak o zaman Arakan'daki tüm topluluklar için yeniden inşa süreci başlayabilir." diye konuştu.

Koumjian, Mekanizma ile sürdürdüğü işbirliği ve Myanmar'da işlenen ciddi uluslararası suçlara ilişkin soruşturmaları kolaylaştırdığı için Bangladeş hükümetine de teşekkür etti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbenin ve muhalefetin barışçıl protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından silahlı direniş ve ülke genelinde çatışmalar başlamıştı.

Myanmar'da 28 Aralık 2025-25 Ocak 2026'da yapılan genel seçimlerde ordu destekli Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisi (USDP) alt meclis Pyithu Hluttaw'da 231, üst meclis Amyotha Hluttaw'da 108 sandalye kazanarak toplam 339 sandalye elde etmişti.

Genel seçimlerin ardından toplanan parlamento, 10 Nisan'da askeri cuntanın lideri Min Aung Hlaing'i devlet başkanı seçmişti.

Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.