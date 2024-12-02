BM, Yunanistan'daki İnsan Kaçakçılığı Konusunda Endişeli - Son Dakika
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BM, Yunanistan'daki İnsan Kaçakçılığı Konusunda Endişeli

BM Raportörü Mullally, Sisam'daki insan kaçakçılığı mağdurlarının korunmadığını belirtti.

02.12.2024 22:46
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Birleşmiş Milletlerin (BM) İnsan Kaçakçılığı Özel Raportörü Siobhan Mullally, Yunanistan'ın, Ege'de bulunan Sisam Adası'ndaki insan kaçakçılığı mağdurlarının tespit edilmesi ve korunmasındaki başarısızlığından endişe duyduğunu bildirdi.

Mullally, Sisam Adası'ndaki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Özellikle kadın ve çocuklar olmak üzere olası insan ticareti mağdurlarının tespit edilmesinde ve Sisam Adası'ndaki bu kişilerin korunmasındaki başarısızlıklarla ilgili raporlar nedeniyle endişe duyuyorum." ifadesini kullanan Mullally, Yunanistan hükümetine yazdığı mektupta, Ada'da 2021'de açılan Kapalı Kontrol Erişim Merkezi'nde bulunanların ve potansiyel insan ticareti mağdurlarının durumuyla ilgili endişelerini de ilettiğini belirtti.

Mullally, bu merkezde 3 bin kişilik kapasiteye rağmen 5 bin kişinin kaldığına ve kabul koşullarının yetersiz olduğuna dikkati çekerek, burada kalanlara güvenli, onurlu ve sağlıklı yaşam ortamı sağlanmadığını kaydetti.

Sisam Adası'na 2022'de ulaştığı bildirilen 2 bin 170 sığınmacıdan 285'inin potansiyel insan ticareti mağduru olduğu bilgisini paylaşan Mullally, bu kişilerinin düşük sayıda personelle desteklendiğinin de altını çizdi.

BM özel raportörleri

BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları" diye tanınan sürecin parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları sistemindeki bağımsız özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız şekilde çalışmalarını yürütüyor.

Kaynak: AA

Sisam Adası, Yunanistan, Son Dakika

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