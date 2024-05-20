(ANKARA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), helikopter kazasında yaşamını yitiren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki heyet için saygı duruşunda bulunuldu.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA, BMGK'da hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Reisi, Abdullahiyan ve beraberindekiler için saygı duruşunda bulunulduğunu duyurdu.
Son Dakika › Güncel › BMGK'da İran Cumhurbaşkanı Reisi ve heyeti için saygı duruşu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?