BMGK'dan Suriye'deki Gelişmelere Destek

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'nin kuzeydoğusundaki gözaltı tesislerinden terör örgütü DEAŞ mensuplarının kaçtığına ilişkin haberler üzerine Suriye hükümetinin attığı hızlı adımları memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

BMGK'dan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında varılan mutabakattan duyulan memnuniyet dile getirilirken Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik desteğe vurgu yapıldı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Suriye'deki Kürtlerin haklarını garanti almak için çıkardığı 13 maddelik kararnameden duyulan memnuniyet dile getirildi.

Açıklamada ayrıca, DEAŞ mensuplarının Suriye'deki gözaltı merkezlerinden kaçtığına dair haberlerden derin endişe duyulduğu belirtildi.

Suriye hükümetinin düzeni yeniden tesis etmek, firari tutukluları yakalamak ve söz konusu merkezlerde sorumluluğunu devralma yönündeki hızlı müdahalesinin memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Konsey üyelerinin ayrıca, bölgede güvenlik boşluğu oluşmaması gerektiğini vurgulayarak, gözaltı merkezleri ile yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu kampların güvenli şekilde yönetilmesine yönelik uluslararası koordinasyonun önemine işaret ettiği kaydedildi.