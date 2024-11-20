BMGK, Gazze İçin 12. Karar Taslağını Oylayacak

Güncel

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), "E10" olarak bilinen seçilmiş üyelerinin sunduğu, İsrail ve Hamas arasındaki Gazze savaşına ilişkin 12'inci karar taslağını bugün oylayacak. Karar taslağında acil, koşulsuz ve kalıcı ateşkes talebi yer alıyor. BMGK'den taslağa ilişkin yapılan açıklamada, tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), bugün gerçekleşmesi öngörülen Gazze'deki savaşa ilişkin karar taslağı oylaması hakkında açıklama yaptı. BMGK taslağa ilişkin yaptığı açıklamada, "Taslak metin, tüm tarafların uyması gereken acil, koşulsuz ve kalıcı bir ateşkes talep etmekte ve Konsey'in tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması talebini yinelemektedir. Ayrıca 'Filistinlileri aç bırakmaya yönelik her türlü çabayı' reddetmekte ve Gazze'deki sivillerin temel hizmetlere ve insani yardıma derhal erişiminin sağlanmasını ve 'kuşatma altındaki kuzey Gazze'deki siviller' de dahil olmak üzere insani yardımın girişinin ve dağıtımının kolaylaştırılmasını talep etmektedir" ifadelerini kullandı.

İsrail'in BM Büyükelçisi Danny Danon ise karar taslağına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'ye destek çağrısında bulundu. Danon konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi: "Güvenlik Konseyi bugün, Gazze'de kaçırılanların serbest bırakılması şartına bağlı olmayan bir ateşkes çağrısında bulunan bir kararı görüşecek. ABD'nin bu kararı durdurmasını ve tüm kaçırılanların serbest bırakılması mücadelesinde yanımızda olmasını bekliyoruz."

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Robert Wood ise karar taslağına ilişkin, "Bizim için ateşkes ile rehinelerin serbest bırakılması arasında bir bağlantı olmalı. Başından beri ilkesel tutumumuz buydu ve hala da bu şekilde devam ediyor" dedi.