BM Kabil'deki Terör Saldırısını Kınadı

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NEW Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri, 2 Eylül'de Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen terör saldırısını kınadı.

15 BMGK üyesi, saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, kurbanların yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dilendi.

Terörün her tür ve formunun, Afganistan ve dünyada barış ile güvenliğe yönelik en ciddi tehdidi oluşturduğu vurgulanan açıklamada, sorumluların hesap vermesi gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada, bu bağlamda tüm üyelere gerekli işbirliğini sağlamaları çağrısı yapılarak, terör faaliyetlerini hiçbir şeyin meşru kılamayacağı ifade edildi.

Kabil'de düzenlenen terör saldırısının kınandığı açıklamada, üye ülkelere terörle mücadele çağrısı yapıldı.

Başkent Kabil'in Dar-ul Aman bölgesinde 2 Eylül Pazartesi günü akşam saatlerinde devlet memurlarının iş çıkışı esnasında intihar saldırısı düzenlenmiş, saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Kabil Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, intihar saldırısı sonucu en az 6 kişinin öldüğü, 13 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

Öte yandan, Afganistan yönetimine muhalif bazı basın organları, saldırı sonucu en az 16 kişinin yaşamını yitirdiğini iddia ediyor.

Afganistan'da terör örgütü DEAŞ, zaman zaman güvenlik güçleri ile devlet memurları ve Şii Hazaralar başta olmak üzere sivillere yönelik terör saldırıları düzenliyor.