BMGK, Yeni Genel Sekreter Adayları İçin Oylama Yapacak - Son Dakika
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BMGK, Yeni Genel Sekreter Adayları İçin Oylama Yapacak

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BM Güvenlik Konseyi, Guterres'in yerine geçecek adaylar için ilk ön oylamayı yapacak.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in görev süresinin yıl sonunda dolacak olması nedeniyle yerine önerilecek adayı belirlemek üzere bugün ilk ön oylamayı yapacak.

BMGK üyeleri, BM Genel Sekreterliği için adaylığını açıklayan 7 isim hakkında değerlendirmelerde bulunarak bugün kapalı oturumda ön oylama yapacak.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 31 Aralık'ta görev süresinin sona erecek olması nedeniyle yerine geçmek üzere şu ana kadar 7 aday yarışıyor.

BM Genel Sekreterliği için adaylığını açıklayan isimler arasında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, 2022 yılına kadar BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri olarak görev yapan Michelle Bachelet, eski Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, adaylığı nedeniyle görevinden izin alan BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan, 2018-2019 döneminde BM Genel Kurulu Başkanı olarak görev yapan Maria Fernanda Espinosa ile Guyana'nın BM Daimi Temsilcisi Carolyn Rodrigues-Birkett yer alıyor.

Geçen hafta bu isimlere, 1980'lerde BM Uganda Daimi Temsilciliği görevinde bulunan Ugandalı Olara Otunnu da eklendi. Otunnu, son olarak 2005 yılında BM Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Özel Temsilciliğinde Genel Sekreter Yardımcısı ve Özel Temsilci olarak görev yaptı.

15 üyeli BMGK'de bugün yapılacak kapalı oturumdaki ön oylamada en az 9 "evet" oyu alan ve daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ile Fransa'nın vetosuna takılmayan aday, daha sonra BM Genel Kurulu'nun onayına sunulacak.

BM Şartı, Güvenlik Konseyi'nin Genel Kurul'a birden fazla isim önermesini açıkça yasaklamasa da uzun süredir devam eden uygulama gereği BMGK'nin tek aday üzerinde uzlaşması bekleniyor.

BMGK üyelerinin bugün tek aday üzerinde mutabakata varmasının düşük ihtimal olduğu belirtilirken, yeni BM Genel Sekreteri'nin en erken eylülde, en geç ise aralıkta belirlenmesi öngörülüyor.

193 üyeli BM Genel Kurulu'nda çoğunluğun onayını alan aday, 1 Ocak 2027'de 5 yıllık süreyle BM Genel Sekreteri olarak görevine başlayacak.

2016'dan bu yana iki dönemdir BM Genel Sekreterliği görevini yürüten Portekiz vatandaşı Antonio Guterres'in görev süresi 31 Aralık'ta sona erecek.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BMGK, Yeni Genel Sekreter Adayları İçin Oylama Yapacak - Son Dakika

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