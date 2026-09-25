BMMYK, bu yıl Çad'a kaçan Sudanlı mülteci sayısının 55 bini aştığını duyurdu - Son Dakika
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BMMYK, bu yıl Çad'a kaçan Sudanlı mülteci sayısının 55 bini aştığını duyurdu

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BMMYK bölge direktörü Mamadou Dian Balde, yılbaşından bu yana 55 binden fazla Sudanlı mültecinin Çad'a kaçtığını bildirdi. Geçen hafta Adre ve Tine sınır bölgelerinden günde 400'den fazla kişi geçti; bu, önceki aylardaki günlük ortalamanın yaklaşık 20 katı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Doğu ve Güney Afrika Bölge Direktörü Mamadou Dian Balde, yılbaşından bu yana 55 binden fazla Sudanlı mültecinin güvenlik arayışıyla Çad'a kaçtığını bildirdi.

Balde, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların 4. yılına girdiğini hatırlatan Balde, yetersiz fonlama ortamında Çad'a yönelik yeni bir yerinden edilme dalgası yaşandığının altını çizdi.

Balde, Darfur, Kurdufan ve Sudan'ın diğer bölgelerinde devam eden çatışmalar ve giderek kötüleşen güvenlik durumunun daha fazla aileyi sınırın ötesinde güvenli bir yer aramaya zorladığını vurgulayarak, "Bu yılın başından bu yana 55 binden fazla Sudanlı mülteci Çad'ın doğusuna kaçtı. Çatışmaların başladığı Nisan 2023'ten bu yana yaklaşık 1 milyon mülteci Çad'a geçiş yaptı." dedi.

Geçen hafta Çad'a giriş yapan Sudanlı mülteci sayısının keskin bir şekilde arttığına işaret eden Balde, günde 400'den fazla kişinin Çad'ın doğusundaki Adre ve Tine sınır bölgelerinden geçtiğini kaydetti.

"Sudan krizi dünyanın en büyük yerinden edilme krizi olmaya devam ediyor"

Balde, "Bu sayı, önceki aylarda görülen günlük ortalamanın yaklaşık 20 katına denk geliyor." dedi.

Çatışmaların başlamasından bu yana ülke içinde yerinden edilen 6,4 milyon kişi dahil Sudan'da yaklaşık 11,3 milyon insanın zorla yerinden edildiğini kaydeden Balde, "Sudan krizi dünyanın en büyük yerinden edilme krizi olmaya devam ediyor. 3,5 milyondan fazla Sudanlı mülteci ve sığınmacı bölge genelinde başka yerlere kaçarak, halihazırda kapasiteleri zorlanan komşu ülkeler üzerindeki baskıyı daha da artırdı." diye konuştu.

Sudan'da ordu ile HDK arasında Nisan 2023'te başlayan savaş nedeniyle on binlerce kişi hayatını kaybetti, BM ve uluslararası kuruluşların tahminlerine göre yaklaşık 13 milyon kişi yerinden edildi.

Kaynak: AA
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