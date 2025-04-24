BMW, Çin\'de Yapay Zeka Destekli Araçlar Üretecek

SHANGHAİ, 24 Nisan (Xinhua) -- BMW AG Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Zipse, bu yıl içinde Çin'de üretecekleri yeni otomobillere Çinli teknoloji girişimi DeepSeek'in yapay zeka teknolojisini entegre edeceklerini söyledi.

Zipse çarşamba günü Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'nda yaptığı açıklamada, "Akıllı Kişisel Asistan sistemimize DeepSeek işlevselliği ekleyeceğiz. Bu sayede mevcut yapay zeka yeteneklerimizi destekleyecek ve sürücülere araçla sınırlı olmayan kapsamlı bilgi erişimi sağlayacağız" dedi.

Birçok Çinli otomobil üreticisi DeepSeek'in popüler büyük dil modelini kendi sistemlerine entegre etmek için anlaşma imzalamış durumda.

Çin'in yapay zeka gibi alanlarda inovasyona verdiği öneme dikkat çeken Zipse, BMW'nin "yerel teknoloji oyuncularının çığır açan yeniliklerini hızlı şekilde araçlarında kullandığını" belirtti.

Son dönemde Çinli teknoloji şirketleriyle işbirliğini güçlendiren Alman otomotiv devi, geçtiğimiz hafta ByteDance ile pazarlama ve müşteri hizmetlerinde yapay zeka uygulamalarını geliştirmek üzere işbirliğini derinleştirme kararı aldı. BMW mart ayında ise yeni nesil araçlarına yapay zeka destekli büyük dil modeli entegrasyonu için Alibaba ile ve Çin pazarına özel dijital araç içi ekosistem geliştirmek amacıyla Huawei ile ortaklık kurdu.

21. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı, 26 ülke ve bölgeden yaklaşık 1.000 şirketin katılımıyla 23 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında düzenleniyor.