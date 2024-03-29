Boao Asya Forumu'nda ortak zorluklara çözüm arayışı

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BOAO, 29 Mart (Xinhua) -- Boao Asya Forumu 2024 Yıllık Toplantısı Cuma günü Çin'in Hainan ada eyaletinin Boao sahil kasabasında sona ererken, konferansta bir dizi mutabakata varıldı.

Kapanıştaki basın toplantısında konuşan Boao Asya Forumu Genel Sekreteri Li Baodong, "Tüm taraflar günümüzde dünyanın karşı karşıya olduğu zorlukların daha da farkına vardı" dedi. Tüm ülkelerin yavaşlayan küresel ekonomik toparlanma ve bölgesel çatışmaların devam etmesi gibi ortak zorluklarla karşılaştığını belirten Li, "Ancak birlikte çalışmak suretiyle bu zorlukları daha iyi aşabiliriz" ifadesini kullandı.

Li, Asya'nın yeni bir sürdürülebilir kalkınma çağına öncülük ettiğini ve Çin'in Kovid-19 sonrası dönemde dünya ekonomisinin sürdürülebilir kalkınmasının temel dayanağı olduğunu belirtti.

Çin'in yüksek kaliteli kalkınmayı ve dışa açılımı ilerlettiğini kaydeden Li, Çin'in küresel ekonomik büyümeye en büyük katkıyı yapan ülke olmaya devam etmesinin beklendiğini söyledi.

Konferansta varılan mutabakat, inovasyonun kalkınma için vazgeçilmez bir itici güç olduğunu ve dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin iklim değişikliğiyle ilgili eylemlerini hızlandırması gerektiğini de vurguluyor.

Boao Asya Forumu 2024 Yıllık Toplantısı bu yıl 26-29 Mart tarihleri arasında, "Asya ve Dünya: Ortak Zorluklar, Müşterek Sorumluluklar" temasıyla düzenlendi.

Konferansa 60'tan fazla ülke ve bölgeden 2.000 civarında delege ile yaklaşık 40 ülke ve bölgeden 1.100'ü aşkın gazeteci katıldı.

2001 yılında kurulan Boao Asya Forumu, bölgesel ekonomik entegrasyonu teşvik etmeyi ve Asya ülkelerini kalkınma hedeflerine yaklaştırmayı hedefleyen kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu.