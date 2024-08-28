Böbrek Nakli Ameliyatı Sonrası Ölüm Riski Daha Düşük Çıktı - Son Dakika
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Böbrek Nakli Ameliyatı Sonrası Ölüm Riski Daha Düşük Çıktı

New York Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, böbrek nakli ameliyatı sonrası oluşabilecek ölüm riski, sanılandan daha düşük çıktı. Araştırmaya göre, yaşayan böbrek nakli gönüllülerinin 3 aylık süreçte ölüm oranı 10 binde 1 civarında oldu. Araştırmacılar, ameliyat sonrası komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybeden bağışçı sayısının ise oldukça düşük olduğunu belirtti.

28.08.2024 20:17
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New York Üniversitesinden bilim insanları tarafından yapılan araştırma, gönüllü böbrek bağışçılarının nakil operasyonu nedeniyle oluşabilecek ölüm riskinin, "sanılandan çok daha düşük" olduğunu ortaya koydu.

Tıp dergisi JAMA Network'ta yayımlanan araştırmaya göre, yaşayan böbrek nakli gönüllülerinin, 2022 yılına kadarki 30 yıllık verileri, nakil operasyonunu takiben 3 aylık süreçte ölüm oranının 10 binde 1 civarında olduğunu gösterdi.

1993-2022 yılları arasında ABD'de yapılan 164 bin böbrek naklini inceleyen araştırmacılar, yaşayan gönüllü bağışçılardan yalnızca 36'sının ameliyat sonrası komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiğini saptadı. Söz konusu ölümlerden yalnızca 5'inin 2013 yılı sonrası meydana geldiği kaydedildi.

Araştırmacılar, böbrek nakli ameliyatı sonrasında, yüksek tansiyon hastalığı olan erkeklerin, en yüksek ölüm riski taşıyan bağışçılar olduğunu belirtti.

Araştırmaya ilişkin açıklama yapan New York Üniversitesine bağlı Langone Sağlık Merkezinden Dr. Dorry Segev, son on yılda böbrek nakli ameliyatlarının, yaşayan gönüllü bağışçılar için daha güvenli hale geldiğini söyledi.

Gelişen teknolojiyle birlikte ameliyat tekniklerinin de daha güvenli hale geldiğini vurgulayan Segev, halihazırda hastane ve kliniklerin kullandığı verilerin, söz konusu araştırmanın ışığında yeniden güncellenmesi gerektiğini ifade etti.

Segev, böbrek nakli ameliyatları sırasında hastaların, kendilerinden çok bağışçılarının karşılaşacakları potansiyel riskler konusunda endişe içinde olduklarını kaydederek, "Onlar için bu yeni araştırmanın sonuçları, aile bireyleri ve arkadaşlarının bağış yapmalarına izin vermeleri bakımından daha güven verici bir durum." dedi.

Pittsburgh Üniversitesi Sağlık Merkezinden Dr. Amit Tevar da, böbrek nakil ameliyatlarının zamanla daha güvenli hale geldiğini söylerken, bunun, "bağışçının kalan tek böbreğinin onu ömür boyu idare edip edemeyeceği" gibi uzun vadeli riskleri ortadan kaldırmadığını belirtti.

Halihazırda, böbrek nakil ameliyatı öncesi ABD'deki hastane ve klinikler, bağışçılara verdiği bilgilendirmelerde, ameliyat sonrası ölüm riski oranını 10 binde 3 olarak belirtiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Böbrek Nakli Ameliyatı Sonrası Ölüm Riski Daha Düşük Çıktı - Son Dakika

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