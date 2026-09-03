Böbrek nakli eğitiminde dünya İstanbul'da buluştu, 44 ülkeden 160 uzman katılıyor - Son Dakika
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Böbrek nakli eğitiminde dünya İstanbul'da buluştu, 44 ülkeden 160 uzman katılıyor

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Türkiye Organ Nakli Vakfı’nca düzenlenen 8. ITN Böbrek Nakli Masterclass programı, 44 ülkeden 160 uzmanı İstanbul’da bir araya getirdi. Üç gün sürecek programda cerrahi ve nefroloji alanlarında ileri teknikler canlı yayında gösterilecek.

Türkiye Organ Nakli Vakfınca düzenlenen "8th ITN Kidney Transplantation Masterclass" programı, böbrek nakli alanında ileri cerrahi teknikler ve transplant nefrolojisi eğitimi amacıyla 44 ülkeden 160 uzmanı İstanbul'da bir araya getirdi.

Kozyatağı'nda bir otelde gerçekleştirilen program, International Transplant Network (ITN) çatısı altında, Avrupa Transplantasyon Derneği (European Society for Organ Transplantation-ESOT) ve EKITA işbirliğiyle düzenlendi.

Türkiye Organ Nakli Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Kahveci, AA muhabirine, ileri seviyede böbrek nakli eğitim programının bu yıl 8'incisini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Programın Türkiye'de ve Avrupa'da alanında ilk ve tek olma özelliği taşıdığını dile getiren Kahveci, dünyanın pek çok yerinden uzmanın programa iştirak ettiğini, bu sene 44 ülkeden 160 uzmanı İstanbul'da misafir ettiklerini aktardı.

Kahveci, programın iki ayrı salonda nefroloji ve cerrahi olarak süreceğini kaydederek, "Aynı zamanda cerrahi programda iki hastaneden canlı yayında böbrek naklinde ileri teknikler katılımcı cerrahlara gösterilmekte, muazzam bir bilgi değişimi ve tecrübe paylaşımı platformu oluşturmaktadır." dedi.

Organ, doku ve hücre nakillerinin Türk sağlık sisteminin öne çıkan alanlarından olduğunu vurgulayan Kahveci, "Özellikle canlıdan böbrek ve karaciğer naklinde Türkiye dünyada söz sahibi bir ülke konumundadır. Pek çok ülke bu programları kendi ülkelerinde kurmak için Türkiye'den eğitim almakta ve burada kendilerini geliştirmekte. Dolayısıyla Türkiye bu tür programların değişik ülkelerde kurulması için yapılan hazırlıklarda bir eğitim üssü haline gelmiş durumdadır. Bu çok önemli bir avantajdır." değerlendirmesinde bulundu.

Program kapsamında düzenlenecek cerrahi kursunun başkanı da olan ESOT Böbrek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Barış Akın, böbrek nakli alanında nefrologlar ve transplant cerrahları için iki ayrı kurs gerçekleştirileceğini, ortak oturumlarda ise iki alanı ilgilendiren konuların ele alınacağını kaydetti.

Cerrahi eğitimde hastanelere canlı bağlantılar yapılacağını aktaran Akın, "Bunun sonrasında teknikleri tartışıp olabilecek komplikasyonları nasıl önleyebiliriz ve doğru teknikleri nasıl uygulayabiliriz, bunları konuşuyoruz. Bu, açık ameliyattan daha çok endoskopik dediğimiz laparoskopik ameliyatları ya da robotla gerçekleştirme ameliyatlarını tartıştığımız bir platform." diye konuştu.

Nefroloji kursunun başkanı Avrupa Böbrek Nakli Derneği (EKITA) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Carmen Lefaucheur, eğitimin sınırı olmadığını, yarının dünyası bugünden inşa etmek istiyorlarsa hep beraber çalışmak durumunda olduklarını dile getirerek, "Geleceğin organ nakli sınamalarına bugünden, beraber çözüm geliştirebiliriz. Gelecek kuşaklara temel mesajımız bu olmalı. Toplumlarımızı aşan çözümler geliştirerek uluslararası işbirliğini güçlendirmeliyiz." dedi.

Programda 3 gün boyunca cerrahi ve nefroloji olmak üzere iki paralel eğitim hattında canlı vericili böbrek nakli cerrahisi, donör nefrektomisi, alıcı cerrahisi, transplant nefrolojisi, immünoloji, rejeksiyon yönetimi, komplikasyonlar, etik ilkeler ve sürdürülebilir böbrek nakli programlarının geliştirilmesi ele alınacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Böbrek nakli eğitiminde dünya İstanbul'da buluştu, 44 ülkeden 160 uzman katılıyor - Son Dakika

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