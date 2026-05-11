Böcek Ailesine İfade Süreci Başladı

11.05.2026 10:38
Muhittin Böcek ve oğlu etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi; Antalya'daki soruşturmaya yönelik.

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında ifadeleri alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için başvuran Muhittin Böcek ve Mustafa Gökhan Böcek, dün Döşemealtı ilçesindeki Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi'nden alınarak Antalya Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturma çerçevesinde ilk olarak Mustafa Gökhan Böcek'in ifadesi alınırken, ardından Muhittin Böcek savcılık makamına ifade verdi.

İfade sürecinde dosyada yer alan iddialar, deliller ve soruşturma kapsamındaki çeşitli hususlara ilişkin sorular yöneltildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

