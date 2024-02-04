KONYA\'da böcek ilacından zehirlenen çocuk toprağa verildi

KONYA'da, ziyarete gittikleri anneannesinde, alt kattaki kiracı Abdülkerim El Ahmed'in evine döktüğü böcek ilacından zehirlenen Ahmet Enes Temel (8), toprağa verildi. Böcek ilaçlarının denetim altına alınmasını isteyen baba Selahattin Temel, Bunlar her yerde satılmasın. Herkes bunu kullanmasın. Bizim canımız yandı başkalarının canı yanmasın dedi.
Olay, geçen çarşamba Meram ilçesi Uluırmak Mahallesi'ndeki 2 katlı evde meydana geldi. Altta katta oturan inşaat işçisi Abdülkerim El Ahmed, pazartesi günü evinin çeşitli noktalarına peçete ve kağıt üzerine böcek ilacı koyup, kapı ve pencereleri bantlayıp, ailesiyle birlikte evden ayrıldı. Üst katta oturan ev sahibi Necla Duran'ı (67) sömestir tatili nedeniyle ziyarete gelen kızı Ayşe Temel (40), torunları Fatmanur Temel (18), Yasin Temel (15) ile diğer kızının çocukları Mine Büyükgöker (17) ve Sena Gül Büyükgöker (21), çarşamba günü mide bulantısı şikayetiyle hastaneye gitti.
AHMET ENES KURTARILAMADI
Bu sırada anneanne Necla Duran ile evde kalan Ahmet Enes Temel de uykusunun geldiğini söyleyip yattı. Necla Duran, bir süre sonra torununun hareket etmediğini fark edince şüphelenip sağlık çalışanı bir yakınıyla konuşarak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri, Ahmet Enes'in duran kalbini çalıştırdı. Ardından ambulansla aynı hastaneye kaldırılan Ahmet Enes, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Anneanne Necla Duran da sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Doktorlar yaptıkları tetkiklerde ailenin zehirlendiğini saptadı. Polis de evde yaptığı incelemede zehirlenmenin, kiracının evine yaptığı böcek ilacı nedeniyle olduğunu tespit etti.
KİRACI TUTUKLANDI
Bunun üzerine Abdülkerim El Ahmed, çalışmak için gittiği Çumra ilçesinde gözaltına alındı. İfadesinde evindeki böceklerden rahatsız olduğu için ilaçlama yaptığını belirten Ahmed, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Çeşitli hastanelerde tedavisi devam eden ev sahibi Ayşe Temel, Fatmanur Temel, Yasin Temel ile Mine Büyükgöker ve Sena Gül Büyükgöker taburcu oldu. Ahmet Enes Temel'in cenazesi ise bugün Hacıfettah Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
'BU İLAÇLAR DENETİM ALTINA ALINSIN'
Oğlu Ahmet Enes'in ölümüne neden olan ilacın denetim altına alınmasını isteyen Selahattin Temel, Ne olduğunu bilmiyoruz ama fare zehrinden çocuklarımızın hepsi zehirlendi. Çoğu kurtuldu ama oğlumuz Ahmet Enes vefat etti. Bu ilaçlar denetim altına alınsın. Bunlar her yerde satılmasın. Herkes bunu kullanmasın. Bizim canımız yandı başkalarının canı yanmasın. Bunun için bütün yetkililere sesleniyorum, gerekli denetimler yapılsın. Başka canlara zeval gelmesin. Bizim dileğimiz bu, başka bir isteğimiz yok dedi.
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