Böcek'in Tutukluluğu Ev Hapsine Çevrildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Böcek'in Tutukluluğu Ev Hapsine Çevrildi

22.05.2026 23:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yolsuzluk soruşturmasında ev hapsine alındı.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, ASAT ile iştirak şirketi ALDAŞ'ta kamu zararına yol açıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada tutuklandı. Böcek hakkında bu dosyada verilen tutuklama kararı ev hapsine çevrildi. Böcek'in tutukluluğu, yargılandığı diğer dosyalardan devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında Muhittin Böcek, 5 Temmuz tarihinde gözaltında alındı. Aynı gün adliyeye sevk edilen Böcek tutuklanıp, görevinden uzaklaştırıldı. Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediye iştiraki ANSET'e yönelik 'rüşvet' ve 'irtikap', Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Müdürlüğü ile iştirak şirketi Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Ticaret A.Ş. (ALDAŞ) üzerinden toplam 399 milyon 507 bin liralık kamu zararına yol açıldığı iddiasıyla tutuklandı.

Muhittin Böcek'in avukatları tutuklama kararının kaldırılmasına yönelik başvuruda bulundu. Durumu değerlendiren mahkeme heyeti tutukluluk halinin ev hapsine çevrilmesine karar verdi. Muhittin Böcek'in belediyeye bağlı iştirak şirketlerden yargılandığı dosyalarda ise tutukluluğu devam ediyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Böcek'in Tutukluluğu Ev Hapsine Çevrildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suudi Arabistan Pro Lig’de şampiyon Al Nassr Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyon Al Nassr
Traktör devrildi: 15 yaşında genç hayatını kaybetti Traktör devrildi: 15 yaşında genç hayatını kaybetti
Ümit Özdağ’dan gece yarısı CHP Genel Merkezi’ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı Ümit Özdağ'dan gece yarısı CHP Genel Merkezi'ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı
Sumud Filosu’nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü Sumud Filosu'nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü
Honduras kan gölüne döndü 6’sı polis 24 kişi hayatını kaybetti Honduras kan gölüne döndü! 6'sı polis 24 kişi hayatını kaybetti
Venezuelalı güzellik kraliçesine otel odasında korkunç saldırı Venezuelalı güzellik kraliçesine otel odasında korkunç saldırı

23:08
Muhittin Böcek’e kamu zararı davasında ev hapsi
Muhittin Böcek’e kamu zararı davasında ev hapsi
22:47
Konyaspor’u yenen Trabzonspor Türkiye Kupası’nın sahibi oldu
Konyaspor'u yenen Trabzonspor Türkiye Kupası'nın sahibi oldu
21:55
Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Firari şüpheli Umut Altaş ABD’de gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Firari şüpheli Umut Altaş ABD’de gözaltına alındı
21:40
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz
21:30
Gazeteci Sinan Burhan’dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu genel merkeze geldiği gün 3 vekil istifa edecek
Gazeteci Sinan Burhan'dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu genel merkeze geldiği gün 3 vekil istifa edecek
21:27
Kılıçdaroğlu, CHP’nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’nu görevden aldı
Kılıçdaroğlu, CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nu görevden aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 23:38:35. #7.13#
SON DAKİKA: Böcek'in Tutukluluğu Ev Hapsine Çevrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.