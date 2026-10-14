Bochum'da 3 kişinin ölümüne yol açan yangında 41 yaşındaki kişi gözaltına alındı

Almanya'nın Bochum kentinde bir apartmanda çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturma kapsamında 41 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı.

Polis ve savcılıktan yapılan ortak açıklamada, soruşturma kapsamında, yangının çıktığı apartmanda oturan 41 yaşındaki kişinin gözaltına alınarak, cinayet masası ekipleri tarafından da sorgulandığı ifade edildi.

Yangında hayatını kaybedenlerin kimlikleri de belirlendi.

Ölenlerin, Hindistan vatandaşı 25 ve 27 yaşlarında iki kadın ile 26 yaşında bir erkek olduğu bildirildi.

Bochum itfaiyesi 13 Ekim'de bir apartmanda çıkan yangında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını açıklamıştı.