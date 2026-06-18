Bodrum Başkanı Mandalinci'den Türkbükü Ziyareti - Son Dakika
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Bodrum Başkanı Mandalinci'den Türkbükü Ziyareti

18.06.2026 10:04  Güncelleme: 10:28
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Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, saha ziyaretleri kapsamında Türkbükü Mahallesi’nde incelemelerde bulunarak, vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi.

(MUĞLA) - Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, saha ziyaretleri kapsamında Türkbükü Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak, vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi.

Türkbükü Mahalle Muhtarlığı'ndan başlayan ziyaret programında Başkan Mandalinci'ye Muğla Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri 1. Bölge Dairesi Başkanı Kadriye Erkal Yıldırım, belediye başkan yardımcıları, Bodrum Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, Türkbükü Mahalle Muhtarı Yücel Ertuğrul ve ilgili birim müdürleri eşlik etti.

Mahalle genelinde ve sahil boyunca incelemelerde bulunan Mandalinci, vatandaşlar ve esnaftan gelen talep, öneri ve şikayetleri yerinde dinledi.

Türkbükü Balıkçı Barınağı ile Su Ürünleri Kooperatifi'ni de ziyaret eden Mandalinci, Türkbükü Şehit Gaffur Kaynar İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Mahalle sakinleri tarafından ilgiyle karşılanan Mandalinci, iletilen talepler doğrultusunda ilgili müdürlüklere gerekli incelemelerin yapılması ve çözüm üretilmesi konusunda talimat verdi.

Mandalinci, "Vatandaşlarımızın talep ve önerilerini doğrudan dinlemek, hizmetlerimizi ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendirmek amacıyla mahallelerimizi ziyaret ediyoruz. Bodrum'un her noktasında hemşehrilerimizle bir araya gelmeye, sorunları yerinde tespit ederek çözüm üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum Başkanı Mandalinci'den Türkbükü Ziyareti - Son Dakika

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