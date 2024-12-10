Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, Turgutreis'te Saha Ziyaretinde Bulundu

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(MUĞLA)- Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Turgutreis Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti. Bölgedeki çalışmanın yağmur nedeniyle geciktiğini belirten Başkan Mandalinci, bir hafta içerisinde bitmesi planlanan çalışma sonrasında yolun asfaltlanacağı bilgisini paylaştı. Mandalinci, "Bodrum'umuzun her noktasında, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak ve gerekli iyileştirmeleri yapmak en büyük önceliğimiz" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirdiği saha ziyaretlerine bu hafta Turgutreis Sanayi Sitesi'nde devam etti. Ziyaretine, AYDEM'in elektrik hatlarını yer altına alma çalışmalarını sürdürdüğü Zeyyad Mandalinci Caddesi'nden başladı. Başkan Mandalinci'ye ziyaretinde, bölge muhtarları, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve ilgili birim müdürleri eşlik etti.

Esnaf ve vatandaşlardan gelen talep, öneri ve şikayetleri de yerinde inceleyen Başkan Mandalinci, özellikle yağmur suyu hattı ve mazgal taleplerini yerinde tespit etti. Şiddetli yağmur dolayısıyla yaşanan mağduriyetlerin bir an önce son bulması için ilgili müdürlere talimat verdi.

Çevre temizliği ve gelişigüzel park edilerek uzun süre yer işgal eden araçlarla ilgili de tespitlerde bulunan Mandalinci, sorunların hızlı çözümü için ilgili müdürlere talimat verirken kamu kurumlarından da destek istedi. Başkan Mandalinci Gümüşlük Caddesi üzerinde bulunan esnafları da ziyaret ederek Turgutreis Sanayi ziyaretini tamamladı.

"Gerekli iyileştirmeleri yapmak için sahadayız"

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Kentimizin her noktasında saha çalışmaları yapıyor ve esnafımızla, vatandaşlarımızla istişarelerde bulunuyoruz. Bu hafta saha ziyaretlerimize şiddetli yağmurdan etkilenen bölgemiz Turgutreis'ten başladık. Bodrum'umuzun her noktasında, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak ve gerekli iyileştirmeleri yapmak en büyük önceliğimiz. 7167 Sokak'ta esnaflardan gelen istinat duvarı talebini de inceledim. Herhangi bir aksilik olmazsa ocak ayında çalışmaları başlatacağız" dedi.