Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci Türkbükü ve Gölköy Mahallelerinde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci Türkbükü ve Gölköy Mahallelerinde İncelemelerde Bulundu

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Türkbükü ve Gölköy mahallelerinde saha ziyaretleri gerçekleştirerek esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi. Su sorunuyla ilgili çalışmalar hakkında bilgi veren Mandalinci, önümüzdeki yaza su sorunu yaşanmayacağını belirtti.

03.07.2024 12:04  Güncelleme: 13:24
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(MUĞLA)- Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, saha ziyaretleri kapsamında Türkbükü ve Gölköy mahallelerinde incelemelerde bulundu. Başkan Mandalinci, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, taleplerini, önerilerini ve şikayetlerini dinledi.

Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, Türkbükü ve Gölköy mahallelerini ziyaret ederek vatandaşları dinledi. Ziyaretlerde vatandaşlar, özellikle halk plajlarına konulan şezlonglardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Su kesintileri ile ilgili şikayetlerin de konuşulduğu ziyarette Başkan Mandalinci, konuyla ilgili Muğla Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Başkan Mandalinci, gelen taleplerin, önerilerin ve şikayetlerin takibinin yapılması için de ilgili birim müdürlerine talimat verdi.

"Önümüzdeki yaza su sorunu yaşamayacağız"

Vatandaşların su ile ilgili taleplerini dinleyen Başkan Mandalinci, şunları söyledi:

"Seçim dönemindeki beyanlarımda da su ile ilgili çözümün en az bir yıl alacağını belirttim. Bir boru kazıp boru değiştirmeden, yeni su kaynağı yaratıp içme su arıtma tesisi kurmadan, ek kaynakları iyi duruma getirmeden suyu çözmek mümkün değil. Eylül ayında 23 km hat değişimi yapacağız. En çok patlayan bölgelerin hemen ivedilikle boru değişimini yapacağız. Milas Ekinanbarı'nda içme suyu arıtma tesisi kuruyoruz, projeler çalışılıyor. Ama bu iş hemen olmuyor maalesef. Şu an proje yürütülüyor, çalışılıyor. Eylülde hemen temellerini atacağız, önümüzdeki yaza su sorunu yaşamayacağız."

Ziyaretlerinde Mandalinci'ye, Türkbükü Mahalle Muhtarı Yücel Ertuğrul, bölge meclis üyeleri ve ilgili birim müdürleri eşlik etti.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci Türkbükü ve Gölköy Mahallelerinde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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