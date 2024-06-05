Bodrum Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü Kutluyor

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(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü çeşitli etkinliklerle kutlayacak.

Bodrum'da Dünya Çevre Günü, Belediye tarafından yarın Belediye Meydanı'nda gerçekleştirilecek etkinliklerle kutlanacak. Saat 10.00'da Milta Bodrum Marina'dan Bodrum Belediye Meydanı'na bando eşliğinde yapılacak olan kortej yürüyüşü ile başlayacak program, 17.00'ye kadar çevre temalı etkinliklerle sürecek.

'Hepimizin Bir Dünyası Var' teması kapsamında atık kıyafet defilesi, gösteriler ve atölyeler gerçekleştirilirken, gün boyunca stantlarda pamuk şeker, patlamış mısır ve dondurma ikramı olacak.

5 Bin Fidan Dikimi

Etkinlikler kapsamında Bodrum Belediye Meydanı'nda Algida Mutluluk Müzesi kurulacak. Algida ve TEMA Vakfı iş birliği ile Bodrum Belediyesi adına 5 bin fidan dikilecek. Fidanlar ile Bodrum'a 2024 Dünya Çevre Günü Hatıra Ormanı kazandırılacak.

Etkinlik detaylarına, 444 00 48 numaralı çağrı merkezinden ve 'https://www.bodrum.bel.tr/etkinlik.php'id=1693' linkinden ulaşılabilecek.