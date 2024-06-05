Bodrum Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü Kutluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bodrum Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü Kutluyor

Bodrum Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü çeşitli etkinliklerle kutlayacak. Etkinlikler arasında atık kıyafet defilesi, gösteriler ve atölyeler yer alacak. Ayrıca 5 bin fidan dikimi gerçekleştirilecek.

05.06.2024 09:38  Güncelleme: 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü çeşitli etkinliklerle kutlayacak.

Bodrum'da Dünya Çevre Günü, Belediye tarafından yarın Belediye Meydanı'nda gerçekleştirilecek etkinliklerle kutlanacak. Saat 10.00'da Milta Bodrum Marina'dan Bodrum Belediye Meydanı'na bando eşliğinde yapılacak olan kortej yürüyüşü ile başlayacak program, 17.00'ye kadar çevre temalı etkinliklerle sürecek.

'Hepimizin Bir Dünyası Var' teması kapsamında atık kıyafet defilesi, gösteriler ve atölyeler gerçekleştirilirken, gün boyunca stantlarda pamuk şeker, patlamış mısır ve dondurma ikramı olacak.

5 Bin Fidan Dikimi

Etkinlikler kapsamında Bodrum Belediye Meydanı'nda Algida Mutluluk Müzesi kurulacak. Algida ve TEMA Vakfı iş birliği ile Bodrum Belediyesi adına 5 bin fidan dikilecek. Fidanlar ile Bodrum'a 2024 Dünya Çevre Günü Hatıra Ormanı kazandırılacak.

Etkinlik detaylarına, 444 00 48 numaralı çağrı merkezinden ve 'https://www.bodrum.bel.tr/etkinlik.php'id=1693' linkinden ulaşılabilecek.

Kaynak: ANKA

Dünya Çevre Günü, Bodrum, Çevre, Doğa, Etkinlik, Belediye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü Kutluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:47 Hatay’da 4.1 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
10:36 “En beğendiğiniz siyasetçi kim“ anketi Birinci sırada Erdoğan var, iki numara sürpriz "En beğendiğiniz siyasetçi kim?" anketi! Birinci sırada Erdoğan var, iki numara sürpriz
09:13 Netanyahu’yu tehdit ettiğine pişman ettiler Kıyamet senaryosu gerçek oluyor Netanyahu'yu tehdit ettiğine pişman ettiler! Kıyamet senaryosu gerçek oluyor
08:19 TBMM’de kayyum gerginliği AK Partili Osman Gökçek, DEM Partili Şenyaşar’a tekme attı TBMM'de kayyum gerginliği! AK Partili Osman Gökçek, DEM Partili Şenyaşar'a tekme attı
22:15 Bakan Tunç’tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri’nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir Bakan Tunç'tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri'nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir
10:24 Adeta servet değerinde Jose Mourinho’nun maliyeti belli oldu Adeta servet değerinde! Jose Mourinho'nun maliyeti belli oldu
10:07 DolarTL Yükselişle Tamamladı, Dolar Endeksi Artışta Dolar/TL Yükselişle Tamamladı, Dolar Endeksi Artışta
10:04 Aziz Yıldırım, Ali Koç’un televizyona çıkma talebini yine reddetti Aziz Yıldırım, Ali Koç'un televizyona çıkma talebini yine reddetti
10:03 Canlı yayından yaşanan korkunç olayı tüm ülke izledi Muhabir şaşkın şaşkın baktı Canlı yayından yaşanan korkunç olayı tüm ülke izledi! Muhabir şaşkın şaşkın baktı
10:02 Türkiye’de üretilip dünyaya satılıyor Bu yağın litre fiyatı 425 bine yaklaştı Türkiye'de üretilip dünyaya satılıyor! Bu yağın litre fiyatı 425 bine yaklaştı
09:48 Dünyanın en zengin 29’uncu insanıydı Mehmet Emin Karamehmet markette görüntülendi Dünyanın en zengin 29'uncu insanıydı! Mehmet Emin Karamehmet markette görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 11:00:26. #1.11#
SON DAKİKA: Bodrum Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü Kutluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement